Nani Roma (Ford): "Saldremos al Dakar 2026 muy bien preparados"

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan 'Nani' Roma afirmó que saldrán al Rally Dakar 2026 "muy bien preparados" durante la presentación en Santa Susanna del proyecto de Ford Racing y M-Sport para la siguiente edición del rally más duro del mundo, un acto en el que los cuatro Ford Raptor T1+ Evo superaron las verificaciones técnicas iniciales y en el que el piloto destacó el trabajo de evolución del vehículo y la cohesión del equipo, que volverá a competir en Arabia Saudí entre el 3 y el 17 de enero.

Roma explicó que el nuevo prototipo supone "un gran salto adelante" gracias a un año de ensayos y carreras y señaló que lo más relevante son las mejoras internas del Raptor T1+ Evo. "A simple vista puede parecer que hay pocos cambios pero cuando te acomodas en el habitáculo compruebas lo que hemos hecho durante el año y ves que son muchos pequeños detalles que permiten un gran avance. Hemos ganado en visibilidad, en acoplamiento al coche, en ligereza y en estabilidad gracias a la redistribución de pesos y a la evolución de la suspensión", indicó el bicampeón del Dakar.

Los Raptor T1+ Evo, alineados por las mismas formaciones que en 2025 --Carlos Sainz/Lucas Cruz, Matthias Ekström/Emil Bergkvist, Nani Roma/Álex Haro y Mitch Guthrie Jr/Kellon Walch--, superaron la inspección previa al embarque hacia Arabia Saudí, donde afrontarán un recorrido de 8.000 kilómetros con más navegación y dos etapas maratón.

El equipo subrayó que el vehículo, desarrollado desde cero en 2024, incorpora un ahorro de 50 kilos, nuevas puertas tipo 'alas de gaviota', cámaras en lugar de retrovisores, parabrisas de Lexan más ligero y resistente y la última generación de amortiguadores Fox para ofrecer mayor visibilidad, aerodinámica y fiabilidad.

Roma recordó que disputará su 28º Dakar y aseguró que llega "muy en forma" tras una temporada con cuatro pruebas del Mundial de Rally-Raid y más de 7.000 kilómetros de test. Añadió que en Marruecos, la última gran cita del equipo, fueron "rápidos y competitivos" y que los tiempos conseguidos refuerzan esa percepción.

El piloto insistió en que no se debe "salir a ganar" desde la primera etapa sino maximizar el rendimiento. Apuntó que incluso con una preparación exhaustiva "nunca se gana el Dakar antes de la salida" y que el objetivo es aprovechar el potencial del coche y del tándem con su copiloto Álex Haro.

"Técnicamente estamos muy respaldados y personalmente llego muy en forma, después de cuatro pruebas este año y más de 7.000 kilómetros de test. En Marruecos fuimos rápidos y los tiempos lo demuestran. Lo único que tengo claro es que nunca se puede salir al Dakar a ganar, solo a estar lo mejor preparado posible y a exprimir el coche; el resto llega o no llega, pero nunca antes de la salida", valoró Roma.

Desde M-Sport recordaron que la semana pasada completaron un 'shakedown' en Cumbria para revisar cambios, diferenciales y sistemas antes de afrontar la prueba. Roma añadió que en Arabia realizarán otra sesión dos días antes de la prólogo para verificar el comportamiento del coche en un terreno similar al de carrera.

El Dakar 2026 comenzará el 3 de enero con la prólogo en Yanbu, tendrá jornada de descanso en Riad el día 10 y concluirá el 17 de enero en la misma ciudad costera saudí tras un recorrido más técnico que volverá a plantear el gran desafío del desierto.