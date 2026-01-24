Nani Roma: "Lo importante en la vida es competir bien y nunca abandonar nada"

Nani Roma attends an interview to Europa Press after winning the second place at the Red Bull building on January 21, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan 'Nani' Roma (Ford) considera que "lo importante en la vida es competir bien y nunca abandonar nada", después de volver al podio del Rally Dakar siete años después, en la categoría 'Ultimate', en la edición "más competida" y con "más pilotos buenos", por lo que su segunda plaza en la clasificación general le satisface ya que ha competido "cara a cara" contra los favoritos.

En las oficinas de Red Bull en Madrid, el piloto de Folgueroles, de 53 años, recibe a Europa Press tranquilo, ya sentado en un set preparado para la entrevista, alejado de la tensión física y mental que supone una de las carreras más exigentes y duras del mundo.

"El cuerpo está cansado. Siempre tienes este bajón después de una carrera intensa, no solo por las dos semanas de competición, sino también por el trabajo que uno hace antes de llegar. Ahora estamos cansados, pero contentos y felices", arranca el catalán, después de acabar segundo el Dakar 2026, a menos de 10 minutos del ganador, el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia).

Roma tuvo opciones hasta el final, y eso conlleva un "estrés" del que hay que alejarse según aterrizas en España. "Ahora tenemos que descansar un poquito todo el cuerpo, los músculos, todo, porque está realmente dolorido, impactado, fatigado. El estrés fatiga mucho, tuvimos mucho hasta el final", relata.

El español se subió al segundo cajón del podio del Dakar siete años después de hacerlo con Mini en 2019, superando sus resultados más recientes, aunque "siempre sales pensando en ganar". "Siempre es el objetivo, lo más chulo es luchar para ganar. En el deporte a veces hay uno que por detrás es mejor y ha sido el caso. Hemos competido muy bien, lo hemos hecho muy bien, tenemos muy buen nivel, hemos hecho etapas muy buenas y esto es lo que me satisface, más que el podio y haber hecho segundo", revela.

Roma es historia del Dakar, con 30 participaciones, 27 victorias de etapa y sus dos triunfos finales en 2004, en motos, y en 2014, con Mini en coches. Y es esta trayectoria la que le ha permitido aprender a saborear también todo aquello que no es ganar. "Cuando eres más joven solo vale ganar, pero lo importante en la vida es competir bien y nunca abandonar nada y luchar por ello", reflexiona.

"El último día, Nasser no solo se perdió, sino que cuando se perdió, giró 300 metros antes de un punto y si lo llega a coger lo penalizan con 15 minutos. Imagina la locura del tema. O que en motos perdió Brabec por dos segundos, es una barbaridad. Es una carrera que cuando te pones primero, aunque se caiga el cielo y desaparezca el desierto, tienes que seguir. Es una cosa que tengo muy interiorizada, el hecho de nunca parar, porque no sabes qué va a pasar. Y esto creo que me ha funcionado mucho en mi vida", agrega.

"HE PELEADO CON NASSER, CARLOS, LOEB, HAY UNOS CUANTOS DAKARES AHÍ..."

Porque para el veterano piloto, "el fracaso hubiera sido no intentarlo". "Hay un tío que gana, uno que hace segundo, uno que hace tercero. Analizar el por qué lo has hecho, primero, es muy importante. Y una vez lo sabes, mejoras eso para el año que viene intentar ganar. Pero lo importante es cómo lo has hecho, cómo has competido. Yo creo que hemos competido muy bien", afirma.

Y su segundo puesto adquiere más valor, teniendo en cuenta que "ha sido el Dakar con más pilotos buenos, más marcas y el más competido". "Aún te satisface más haber terminado delante peleando con Nasser, con (Mattias) Ekström, con Carlos (Sainz), con (Sébastien) Loeb. Cuando pones estos nombres en una lista, hay unos cuantos Dakares ganados. Por tanto, te satisface haber competido cara a cara contra ellos", celebra.

"Está claro que al final cada uno tenemos más o menos ego y cada uno, evidentemente, pero sobre todo por ver a tu equipo contento. Gracias a ellos, nosotros funcionamos. Y también me satisface más por ellos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Esto es lo importante. Y lo hemos hecho bien. A veces haces un podio porque todos los pilotos de delante han roto o han desaparecido de la carrera, y este es un podio que hemos competido, hemos sido rápidos", expresa el catalán.

Roma entiende, además, que Ford ha demostrado que está a "un nivel altísimo". "Creo que es la primera vez en la historia que en una etapa los cinco primeros coches son de la misma marca, y era Ford. Tenemos un buen coche, robusto y rápido, buenos pilotos, buenos compañeros", comenta sobre la marca del óvalo.

Y recuerda uno de los episodios que han marcado su carrera en este Dakar. Fue "a 50 metros del final" de la duodécima etapa, "donde odias más hacer un error". Roma levantó el pie del acelerador, "un error entre comillas porque había polvo, motos de adelante, las pancartas", e impactó en la parte frontal derecha. "Cuando bajé del coche no sabía por dónde empezar. Los amortiguadores habían explotado, el palier estaba destrozado", señala.

"Empezamos rápidamente a organizarnos, tomamos decisiones superrápidas y concretas. Por suerte mis compañeros vinieron, el equipo, empezaron a trabajar. Y así lo hicimos. Pero después vimos que no llegábamos de gasolina y sólo nos pudo tirar un coche. Entonces apareció Laia (Sanz). Álex (Haro, copiloto de la catalana) bajó, puso la cuerda y Laia nos llevó hasta el final, solo penalizamos un minuto, porque llegamos 20 segundos tarde en un tramo de 200 kilómetros, que fueron intensos", rememora Roma, que se fundió en un abrazo con la piloto española después de ese episodio.

"ENCANTANDO" CON QUE CARLOS SAINZ SIGA: "ES GENTE QUE APORTA"

Un capítulo de los que mantienen vivo el espíritu y la esencia del Dakar, una carrera que "ha cambiado en los últimos 40 años". "Sería un error habernos quedado en el pasado. Si todo cambia, lo bueno es saber adaptarte a las nuevas situaciones. Ahora las carreras están muy chulas, llevamos unos coches donde la tecnología nos ayuda, por eso ya no se pueden hacer las carreras que hacíamos antes", detalla.

"Antes salíamos de París y llegábamos a Dakar, cruzábamos África, o salíamos de Dakar y terminábamos en El Cairo. Hoy en día, por diferentes problemas de terrorismo, de países, no se puede. El Dakar ha sabido adaptarse y en Arabia hemos encontrado un país maravilloso, con desiertos parecidos a los de África, y podemos competir, disfrutamos, y ahora todo es más rápido. Pero es que el público también te pide eso. No sé si ahora la gente aceptaría las formas de antes. Ahora el consumo general del deporte es todo rápido, por tanto, tenemos que ir a toda hostia", agrega.

Por contrato, el Dakar se correrá en Arabia Saudí al menos hasta el año 2029 y "hay posibilidades de ir a países alrededor", pero "está todo 'calentito'". "Me gusta descubrir cosas, y esa es una de las esencias de esto, descubrir desiertos nuevos, gente nueva, pueblos nuevos. Pero a veces también hay un tema de seguridad muy importante, estamos en un mundo un poco revuelto. Pero Arabia aún es muy grande, es un país enorme, aún queda mucho por explorar", defiende un Roma "encantado de estar con Carlos Sainz" en el equipo.

"Es gente que aporta. En la vida, cuando tú estás con alguien que aporta, yo prefiero tenerlo cerca que lejos. Estoy encantado de que se quede", concluyó el catalán sobre el madrileño y su futuro en una carrera que ha ganado en cuatro ocasiones.