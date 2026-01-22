Nani Roma: "Este segundo puesto en el Dakar es el más trabajado de mi carrera"

Nani Roma y Alex Haro tras acabar el Raly Dakar 2026 en segunda posición - FORD M-SPORT

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan 'Nani' Roma ha calificado como "el más trabajado" de su trayectoria su segundo puesto en el Rally Dakar 2026, logrado al volante del Ford Raptor T1+, tras finalizar a solo 9:42 minutos del ganador de la general absoluta de coches, el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandrider).

En una carta abierta difundida tras la conclusión del rally, Roma ha puesto el foco en el esfuerzo colectivo del equipo Ford M-Sport, especialmente después de la avería sufrida en la penúltima etapa, cuando un fuerte impacto dañó gravemente la transmisión delantera derecha de su vehículo a pocos kilómetros de la meta de la especial.

"Entramos en la meta a tres ruedas, con el eje arrastrando y el corazón en un puño. En ese momento, con el coche herido de muerte, el podio parecía un espejismo", relata.

El catalán ha destacado la reparación de emergencia realizada en pleno desierto gracias a la colaboración de sus compañeros, con Romain Dumas cediendo piezas de su propio Ford Raptor y la implicación directa de pilotos, copilotos y mecánicos en un "trasplante a corazón abierto" que permitió volver a poner el coche en marcha en apenas una hora.

Ese esfuerzo les dejó una ventana mínima para completar el enlace hacia el vivac, en una carrera contrarreloj que culminó con otro contratiempo final. "Nos quedamos sin combustible a solo nueve kilómetros del vivac y fue entonces cuando Laia Sanz nos remolcó hasta la entrada del control. Marcamos la ficha con solo 60 segundos de margen. Un solo minuto que valía un podio", ha explicado Roma, que no ocultó la emoción al reencontrarse con su equipo tras superar todas las dificultades.

Este segundo puesto supone el sexto podio en el Dakar para el piloto español, que ha subrayado tanto el rendimiento del Ford Raptor T1+ como la fortaleza humana del equipo, con Mattias Ekström también en el podio y Carlos Sainz formando parte de la estructura. "Hemos demostrado lo que significa ser 'Ford Tough'", ha asegurado Roma, quien felicitó a Al-Attiyah por su victoria y avisó de cara al futuro: "En 2027 volveremos".