Naomi Osaka renuncia a Roland Garros

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista japonesa Naomi Osaka, reciente campeona del US Open, confirmó que no acudirá a París a disputar Roland Garros, tercer 'Grand Slam' de la temporada, por continuar con ciertos problemas físicos tras su paso por Nueva York que le impiden preparar el cambio de pista dura a arcilla.

"Desafortunadamente, no podrá jugar el Abierto de Francia este año. Mi pierna todavía me duele así que no tendré el suficiente tiempo para prepararme para la tierra y estos dos torneos vienen demasiado cerca el uno del otro en este momento. Deseo lo mejor a los organizadores y jugadores", señaló Osaka en su cuenta oficial de 'Twitter' en relación al poco espacio de tiempo entre los dos 'grandes'.

La japonesa, que está con este problema muscular desde antes de afrontar la cita de Flushing Meadows y que nunca ha pasado de tercera ronda en París, será la segunda baja de importancia en el cuadro femenino tras la anunciada por la australiana Ashleigh Barty, defensora del título, por razones de seguridad por el coronavirus.