Naomi Osaka renuncia también al torneo de Berlín tras abandonar Roland Garros

La tenista japonesa Naomi Osaka, número dos del mundo, no participará la próxima semana en el torneo de Berlín, de categoría WTA 500 y que se disputa sobre hierba, una baja que llega una semana después de retirarse de Roland Garros.

"Lamentablemente, hemos recibido la noticia de que Naomi Osaka no podrá competir en Berlín. Tras consultar con sus representantes, se tomará un descanso", anunciaron los organizadores del torneo.

Todavía no está claro cuánto tiempo de descanso se tomará Osaka y si competirá en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, a partir del 28 de junio. El pasado 31 de mayo, abandonó Roland Garros después de su polémica decisión de no atender a los medios de comunicación, asegurando que le provoca "una gran ansiedad" hablar con los periodistas, además de confesar que ha tenido varios episodios de depresión.

"Esta no es una situación que no tenía intención de provocar. Creo que ahora lo mejor para el torneo, para los otros jugadores y para mi propio bienestar es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que se desarrolla en París. Nunca quise ser una distracción y acepto que el momento no fue el ideal y mi mensaje podría haber sido más claro", anunció entonces en un comunicado.

Tras no querer participar en ruedas de prensa, los cuatro 'Grand Slam' criticaron su actitud y la amenazaron, en un comunicado conjunto, con una posible descalificación e incluso la negativa a participar en futuros torneos si no reconsideraba su decisión de no atender a la prensa.

Osaka confesó que había sufrido episodios de depresión desde que ganó su primer 'grande' en el US Open en 2018, y que hablar con los medios le provoca ansiedad. "He sufrido grandes problemas de depresión desde el US Open 2018 y me está costando mucho lidiar con ello. Todo el que me conoce sabe que soy introvertida; siempre llevo auriculares, lo que me ayuda a sobrellevar mi ansiedad social", manifestó.

"En París he vuelto a sentirme vulnerable y ansiosa, y creí que debía cuidarme y evitar las ruedas de prensa (...) Me he disculpado de forma privada con el torneo. Voy a tomarme un tiempo fuera de las pistas y cuando sea el momento, quiero hablar con el circuito para hablar de la forma de hacer las cosas mejor con los jugadores, la prensa y los aficionados", concluyó.