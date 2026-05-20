Narváez firma un triplete demoledor en Chiavari ante un Enric Mas que vuelve al Giro

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este miércoles la undécima etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Porcari y Chiavari sobre 195 kilómetros - LAPRESSE/GIRO

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este miércoles la undécima etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Porcari y Chiavari sobre 195 kilómetros, al imponerse en un pulso final de mucho desgaste al español Enric Mas (Movistar Team), segundo en meta y de nuevo protagonista en una 'Corsa rosa' que mantiene como líder al portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious).

Narváez, uno de los corredores más activos y explosivos de este Giro, logró su tercera victoria en apenas once etapas tras rematar una fuga gigantesca y nerviosa que tardó más de media etapa en consolidarse y que convirtió el recorrido ligur en una batalla constante de ataques, cortes y acelerones.

El ecuatoriano ya había ganado en Cosenza y Fermo y volvió a demostrar su olfato en finales quebrados, esta vez tras resistir el último demarraje de Enric Mas y batirle en el sprint mano a mano de Chiavari, en el que era claro favorito y más viendo su gran estado de forma. Aún así, el balear le disputó la etapa y mentalmente regresa a un Giro de cuya general se despidió a las primeras de cambio.

La escapada fue un auténtico rompecabezas desde el banderazo inicial. Más de un centenar de kilómetros de movimientos, reagrupamientos y ataques acabaron seleccionando un grupo muy peligroso con hombres como Aleksandr Vlasov, Diego Ulissi, Chris Harper, Christian Scaroni o el propio Mas, que se filtró con inteligencia en una etapa ideal para corredores ofensivos.

El español, que llevaba días perdiendo terreno en la general, encontró por fin una jornada para reivindicarse. Se movió con insistencia en los últimos puertos, atacó dentro de los dos kilómetros finales y llegó incluso a lanzar el esprint a 200 metros, pero Narváez le remontó con potencia para levantar los brazos en Chiavari y sumar la decimoséptima victoria profesional de su carrera.

La etapa también dejó un susto importante con la caída, ya en la parte decisiva, del italiano Filippo Zana (Soudal Quick-Step), uno de los candidatos al triunfo parcial, implicado en un accidente junto a Scaroni y el belga Lennert Van Eetvelt. Todos pudieron continuar, aunque Zana y Scaroni perdieron definitivamente sus opciones de pelear por la victoria.

Por detrás, el grupo de favoritos llegó controlado y sin diferencias entre los hombres de la general, en una jornada donde Bahrain-Victorious, Visma y Netcompany INEOS prefirieron guardar fuerzas. Así, Eulálio conservó la 'maglia rosa' con 27 segundos sobre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y 1:57 respecto a Thymen Arensman (Netcompany INEOS).

Mas, gracias a su gran actuación, ascendió hasta la vigesimoséptima posición de la general, ahora a 12 minutos del liderato, en una jornada que le devuelve visibilidad y moral para buscar etapas de montaña en la segunda mitad del Giro, con el visto bueno de un grupo de favoritos que sabe que no es peligro de cara a pelear por la 'maglia rosa'.

La general sí dejó movimientos interesantes entre los aspirantes secundarios, con el australiano Chris Harper (Pinarello Q36.5) dando un salto de siete posiciones para meterse décimo, a 4:09 del liderato, gracias a su presencia en la escapada buena. Esa irrupción sacó del 'Top 10' al español Markel Beloki (EF Education-EasyPost), ahora undécimo a 4:16. También escaló puestos Narváez, que pasó de la 46ª a la 36ª plaza de la general y consagrado como el gran agitador de este Giro.