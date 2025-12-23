El Nàstic de Tarragona se une a 'Powered by Marseille', la red internacional de alianzas del Olympique de Marsella - OLYMPIQUE DE MARSELLA

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Olympique de Marsella ha lanzado este martes 'Powered by Marseille', una iniciativa diseñada para estructurar y fortalecer las cooperaciones deportivas y económicas del club en el extranjero en línea con su estrategia de internacionalización, y ha anunciado que el Gimnàstic de Tarragona será el primer miembro de este nuevo ecosistema.

Según el club francés, esta red de cooperación refleja "la ambición del Olympique de Marsella de compartir su experiencia, identidad y metodologías en apoyo de proyectos sostenibles, junto con socios que comparten valores comunes". Así, el eje central de este proyecto es el intercambio de buenas prácticas en metodologías deportivas y entrenamiento, así como el apoyo a proyectos económicos y de desarrollo que contribuyen "a mejorar la imagen de los clubes y sus regiones".

El Gimnàstic de Tarragona, que actualmente milita en el Grupo 2 de Primera RFEF, será el primer club en unirse a la iniciativa. "Es una institución histórica con un fuerte arraigo en su territorio y una clara visión de desarrollo que encarna plenamente los valores y ambiciones deportivas que fundamentan esta iniciativa", apuntó.

La colaboración entre ambas entidades se centrará en el desarrollo de iniciativas conjuntas en España, incluyendo el intercambio de conocimientos deportivos, intercambios técnicos y eventos diseñados para impulsar el crecimiento, la visibilidad y la participación del Nàstic en su ecosistema local y nacional.

"El Gimnàstic de Tarragona quiere agradecer al Olympique de Marsella haber contado con el club para ser el primero en formar parte de su proyecto internacional, que supone también un punto de encuentro entre dos ciudades. Esta alianza abre una nueva etapa de colaboración que trasciende lo deportivo y refuerza el espíritu de hermanamiento entre ambas entidades y sus aficiones", señaló el club catalán.