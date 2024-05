Natalia Arroyo: "Era una bola de nieve que iba bajando, era imposible de parar"

"El Barça no empezó siendo esto, lo fue después de varios revolcones"



MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La entrenadora de la Real Sociedad, Natalia Arroyo, reconoció que el Barça les pasó "por encima" este sábado en la final de la Copa de la Reina, con un 8-0 que tendrán que digerir y aprender para mejorar, como ha hecho un equipo azulgrana que no hace mucho también se llevó "revolcones" aunque ahora sea el mejor equipo de Europa.

"No hace tanto estaba yo sola y algún motivado más en las gradas de Las Rozas y hoy mirad cómo está. Estamos fastidiadas. Siento que demasiadas jugadoras han estado sufriendo y superadas, me deja mal como entrenadora, no he sido capaz de prepararlas lo suficiente. Me hubiera gustado ver a una Real que se acercara más a lo que hemos sido estos cuatro años, seguramente es un síntoma de que tengo que dejar aire nuevo", dijo en rueda de prensa.

Arroyo lamentó lo visto de su equipo en La Romareda y explicó las diferencias entre los dos equipos. "Me fastidia las lágrimas de todo el mundo, nos han pasado por encima desde el primer segundo. Habíamos imaginado otra cosas. Nos va a tocar bastantes días de digerirlo, a partir del martes quizá ya empezaremos a celebrar la plata, pero el cómo nos duele", afirmó.

"Sabíamos que podía pasar, que marcaran pronto. Planteamos una línea de cinco para ser agresivas. No hemos sido capaces de llegar a todo, esa frustración y que se pongan por delante, hemos sufrido mucho. El balón no lo quería nadie y hemos estado totalmente superadas. Lo peor ha sido ver el marcador. El nivel de eficacia del Barça ha sido muy alto, hemos llegado mal y tarde", añadió.

"Era una bola de nieve que iba bajando, era imposible parar eso. Es complicado, hemos estado en pánico. Me fastidia escuchar que no se es competitivo, pero mi equipo no lo ha estado hoy. El Barça va a estar en la final de Champions la semana que viene, son dos trenes que van a distintas velocidades. Con el paso del tiempo, veremos si nos podemos acercar. El Barça no empezó siendo esto, lo fue después de varios revolcones, uno contra el Lyon, que dijeron 'estas van en Ferrari y nosotras en bicicleta'", añadió.

Por otro lado, Arroyo quiso quedarse tammbién con haber jugado una final de Copa pese al dolor de perder así. "Sigue siendo una final, sigue siendo un hito, la siguiente vez intentamos llegar mejor preparadas. Que quede la gente que hemos movilizado, la gente que admira a jugadoras, que vinimos aquí y perdimos", terminó.