Natalia Fischer y Alberto Barroso, nuevos campeones de España de gravel - RFEC

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Natalia Fischer y Alberto Barroso se han proclamado nuevos campeones nacionales de gravel en el Campeonato de España de la modalidad, que se ha celebrado este sábado en la localidad albaceteña de Alcaraz dentro de la Gran Fondo Sierra de Alcaraz y que ha reunido a más de 700 participantes.

En la competición masculina, con un recorrido de 120 kilómetros, un grupo de casi 40 ciclistas rodó compacto en los primeros kilómetros. No fue hasta la ascensión a Carboneras, en el segundo punto técnico de la jornada, cuando este empezó a seleccionarse y solo quedaron en cabeza al paso por Masegoso David Valero, Alberto Barroso, Raúl Rodríguez, Luis Francisco Pérez, Aniol Morell, Raúl López y Francisco Crespí.

En la parte final, Valero y Barroso se desmarcaron y se jugaron la victoria en el largo esprint en las calles de Alcaraz, con el onubense imponiéndose al medallista olímpico. Raúl Rodríguez completó el podio de la categoría élite.

En la prueba femenina, de 93 kilómetros, Natalia Fischer se destacó en la subida más exigente de la jornada, con Maier Olano como única perseguidora, aunque fue neutralizada. El grupo perseguidor terminó disputando al esprint los títulos del resto de categorías y también el podio, con Lidia Castro segunda en meta y campeona junior y Marta Beti tercera en meta y campeona Sub-23.

En el resto de categorías masculinas, Raúl López, que fue sexto en meta, consiguió el título junior, mientras que Francisco Crespí es el nuevo campeón de España Sub-23. Amadeo Ferrer se coronó en máster 30A; Antonio Ramos, en máster 30B; Óscar Valdepeñas, en máster 40A; Juan Lucas, en máster 40B; Diego Álvarez, en máster 50A; Manuel Beltrán, en máster 50B; Mario Fernández, en máster 60A; y Abelardo Martínez, en máster 60B.

En féminas, Lydia Ruiz consiguió el título en máster 30A; Cristina Barrajón, en máster 30B; Belén López, en máster 40A; María Esther Maqueta, en máster 40B; Natalie Turjanicova, en máster 50A; y Nuria Lauco, en máster 50B.