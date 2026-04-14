Natalia Torrente, José Ignacio Martínez, Carolina Jiménez y Álvaro Gómez, ganadores de los Premios Lilí Álvarez

Archivo - Fachada del ministerio de Igualdad, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). Corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Natalia Torrente Murciano (Relevo), José Ignacio Martínez Rodríguez (Revista La Marea), Carolina Jiménez Cencerrado (Tour Universo Mujer) y Álvaro Gómez Casado (Onda Cero Segovia) serán galardonados este jueves en la entrega de los VIII Premios Lilí Álvarez de periodismo deportivo que entregan el Instituto de las Mujeres y el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El acto tendrá lugar en el Pabellón deportivo del CSD (12.30 horas), en Madrid, y se reconocerá el trabajo realizado por estos cuatro periodistas. Torrente Murciano recibirá su premio en la categoría de texto, y Martínez Rodríguez, en la modalidad de gráfico. Asimismo, el premio audiovisual recaerá en Jiménez Cencerrado, mientras que el reconocimiento en la categoría de radio será Gómez Casado.