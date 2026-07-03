Nathan Aké se va del Manchester City y ficha por el Fenerbahçe

Nathan Ake of Netherlands controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Japan at Dallas Stadium on June 14, 2026 in Dallas, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Jul. (dpa/EP) -

El Fenerbahçe SK ha anunciado oficialmente el fichaje del futbolista neerlandés Nathan Aké, defensa de 31 años, tras irse del Manchester City después de seis temporadas exitosas conquistando varios títulos a las órdenes del entrenador español Pep Guardiola, incluida la primera Liga de Campeones en la historia de los 'citizens'.

Según indicó este viernes la agencia de noticias dpa, el Fenerbahçe habría pagado al club de Mánchester por esta contratación una cifra inicial de 7 millones de libras esterlinas, la cual podría ascender a 8,5 millones en función de variables.

En su nota de prensa, el club turco señaló que, habiendo disputado la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Países Bajos, Aké se unirá a su nuevo equipo en una próxima concentración de pretemporada en Austria, tras acabar su permiso para estar con la 'Oranje' en el torneo.