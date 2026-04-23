La localidad madrileña de Navalafuente acoge el 9 de mayo la Carrera del Efectivo. - NICKEL

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad madrileña de Navalafuente albergará el próximo 9 de mayo la 'Carrera del Efectivo', una prueba de 7,4 kilómetros impulsada por el servicio bancario Nickel que pretende visibilizar la dificultad de acceso al efectivo en algunos municipios en la Comunidad de Madrid y fuera de ella.

Navalafuente lleva años sin cajero automático, una situación que obliga a sus habitantes a desplazarse a varios kilómetros para poder disponer de efectivo. Por ello, Nickel ha promovido esta Carrera del Efectivo, cuya distancia de 7,4 kilómetros es la que separa a muchos ciudadanos de sus servicios financieros más cercanos.

Asimismo, coincidiendo con la iniciativa Nickel, la cuenta que se abre en estancos y loterías, inaugurará un 'Punto Nickel' en Navalafuente para evitar que sus vecinos tengan que desplazarse a otros pueblos cercanos para poder sacar o ingresar dinero.