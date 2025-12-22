NBA y FIBA avanzarán en enero en su nueva liga en Europa implicando a potenciales equipos y propietarios

Archivo - FILED - 08 October 2014, Berlin: Then NBA commissioner Adam Silver speaks during a press conference prior to the NBA Global Games match between Alba Berlin and San Antonio Spurs at O2 World in Berlin. NBA boss Adam Silver spoke publicly for the - picture alliance / dpa - Archivo

La NBA y la FIBA anunciaron este lunes que en enero avanzarán en su análisis conjunto de una nueva liga profesional masculina de baloncesto europea, involucrando a potenciales equipos y grupos de propietarios en el proceso para unirse a la competición.

Según detallaron ambas organizaciones, además de las plazas fijas, este nuevo campeonato ofrecería a cada equipo de las ligas nacionales afiliadas a FIBA en Europa una vía clasificatoria anual basada en méritos deportivos, ya sea a través de la Basketball Champions League (BCL) del organismo continental o mediante un torneo clasificatorio al final de la temporada.

La nueva competición también alinearía su calendario con el de las ligas nacionales y el de selecciones nacionales, permitiendo que los jugadores representen a su club y a su equipo nacional durante todo el año. La NBA y FIBA, que proporcionarán actualizaciones adicionales en los próximos meses, también planean destinar apoyo financiero y recursos al continuo desarrollo del ecosistema del baloncesto en Europa, incluyendo las ligas nacionales, las academias de los clubes y los programas existentes de la NBA y FIBA para el desarrollo de jugadores, entrenadores y árbitros emergentes en todos los niveles del baloncesto.

"Avanzar en este proyecto conjunto entre la NBA y FIBA es una excelente noticia para la comunidad del baloncesto europeo. El formato de la liga respeta los principios del modelo deportivo europeo, ofreciendo a cualquier club ambicioso del continente una vía hacia la cima", apuntó Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA.

El dirigente recordó que "el proyecto está concebido de manera que mejorará la sostenibilidad de todo el ecosistema del baloncesto europeo, incluyendo jugadores, clubes, ligas y federaciones nacionales, generando un efecto en cadena que beneficiará enormemente a los aficionados al baloncesto en toda Europa".

Por su parte, Adam Silver, comisionado de la NBA, recalcó que las conversaciones de la liga estadounidense "con diversos colectivos en Europa" han reforzado su "creencia de que existe una oportunidad enorme en torno a la creación de una nueva liga en el continente". "Junto con FIBA, esperamos involucrar a potenciales equipos y grupos de propietarios que compartan nuestra visión del potencial del baloncesto en Europa", subrayó.