La NBA prevé cerrar en las próximas semanas las primeras sedes de la NBA Europe

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BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró que la liga norteamericana espera cerrar "durante las próximas semanas" los acuerdos con un primer grupo de ciudades que formarán parte de la futura NBA Europe, el proyecto impulsado conjuntamente con la FIBA para crear una nueva competición de clubes en el 'Viejo continente'.

"Hemos recibido un enorme interés de múltiples ciudades europeas, incluidas algunas a las que ni siquiera pedimos que presentaran candidatura", destacó Silver durante una rueda de prensa, en la que ofreció una actualización sobre el desarrollo de la futura competición.

El máximo dirigente de la NBA explicó que el proceso de selección de las primeras sedes se encuentra en su fase final y recordó que el consejo de administración de la liga ya ha analizado las distintas candidaturas.

Además, avanzó que varios de los representantes de esas ciudades estarán este fin de semana en Nueva York con motivo de la final del Mundial, donde mantendrán nuevos encuentros con responsables de la NBA.

"Esperamos cerrar algunos de esos acuerdos durante las próximas semanas y después llegarán los anuncios", afirmó Silver, que se mostró satisfecho por el avance del proyecto y por la respuesta obtenida desde distintos puntos del continente.

"Las cosas están donde esperaba que estuvieran", añadió el comisionado, que concluyó asegurando estar "muy satisfecho con el interés que existe en toda Europa por el baloncesto".

La NBA y la FIBA trabajan desde hace meses en la creación de una nueva liga europea de clubes, un proyecto que pretende arrancar, en principio, en 2027 y que supondría la entrada de la competición estadounidense en el baloncesto europeo, en competencia directa con la Euroliga.