NBA quiere aportar "la base comercial de la mejor liga del mundo" a su proyecto en Europa

Archivo - FILED - 16 September 2023, US, New York: The logo of the US Basketball League NBA is pictured on an NBA fan store in Manhattan. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La NBA sigue haciendo hincapié en que ha visto "un gran interés" en Europa en el proyecto que tiene en el continente a partir del año 2027 y que quiere aportar sobre todo "la base comercial de la mejor liga del mundo" a la "tradición" y la gran base de aficionados que existe en el baloncesto europeo, recalcando igualmente que es "un buen momento" para expandirse.

"Hemos visto un gran interés, con muchas ofertas, y vemos mucha fuerza en los grupo seleccionados. Estamos mirando ver si podemos anunciar ya algo este verano", apuntó Héctor Argüelles, director de Operaciones para Europa y Oriente Medio de la NBA, durante la Sports Summit Madrid que se celebra en Ifema Madrid.

El directivo español insistió en que van "de la mano con las normas de la FIBA" y que quieren intentar "combinar la tradición del baloncesto europeo y sus aficionados" con lo que pueden "traer de la base comercial de la mejor liga del mundo".

Además, pretenden con este proyecto "armonizar el calendario y que no coincida con el fútbol" y poder "mantener" en Europa el "talento que se está yendo a los Estados Unidos porque las universidades pagan una cantidad significativa". "Todo este proyecto es muy bueno para el baloncesto europeo y estamos muy emocionados, también con los proyectos venideros", admitió.

Por su parte, Bastien Lacheny, vicepresidente de Distribución Global de Medios de la NBA en Europa y Oriente Próximo, recalcó que "es un buen momento" para que la NBA aterrice en Europa "por varias cosas" entre las que citó "el tremendo número de aficionados" que hay en el continente y "la tradición increíble del baloncesto en Europa y aquí en España".

Lacheny tampoco se olvidó del "talento increíble" que existe en Europa como se puede comprobar mirando "los últimos 'drafts'" de la NBA y "los últimos MVP's" que ha tenido la liga, que no han sido estadounidenses. Además, resaltó que el volumen de ingresos de los derechos de retransmisión del baloncesto en Europa es tan solo el 1 por ciento y "viene de la NBA". "Es un buen momento porque los fans y el talento están aquí", reiteró.

Por otro lado, sobre el actual momento de la NBA, Héctor Argüelles recordó que "los hábitos de consumo han cambiado y se pide más a cualquier hora y momento". "La NBA ha traído una gran innovación al consumo. Hemos probado muchas cosas, pero ha servido para definir también lo que no ha funcionado", detalló.

"La NBA es, de las cuatro ligas que hay en los Estados Unidos, la única totalmente internacional porque el baloncesto se juega en muchos sitios. Tenemos presencia física alrededor del mundo y hemos dividido el mundo en diversas regiones, debemos tener un enfoque global, pero que sea también local para entender lo que es diferente en cada mercado. Eso nos permite combinar los aprendizajes y lo que va a resonar en el mercado", sentenció.

Para Lacheny, hubo un momento clave en el cambio de percepción de la NBA en el resto del mundo y fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, los primeros en los que pudieron participar los jugadores de la liga estadounidense. "Cambió el hecho de que fuésemos sólo un deporte a una cultura y un entretenimiento. Cuando el 'Dream Team' jugó en Barcelona eran estrellas del rock, no deportistas", advirtió.