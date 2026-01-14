La NBA quiere ayudar a que el baloncesto europeo llegue a un "público global diverso y amplio"

Archivo - FILED - 16 September 2023, US, New York: The logo of the US Basketball League NBA is pictured on an NBA fan store in Manhattan. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN 14 Ene. (dpa/EP) - El director general de NBA Europa, George Aivazoglou, cree que el baloncesto europeo tiene el potencial de alcanzar al fútbol en términos de interés de los aficionados en los países europeos y por ello entiende que su aterrizaje en el Viejo Continente previsto para 2027 puede servirle para alcanzar el "público global diverso y amplio al que podría llegar".

"El baloncesto es el segundo deporte de equipo más popular", recordó Aivazoglou antes del primer partido de la Temporada Regular de la NBA en Alemania de este jueves en Berlín entre los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies, equipo donde juega el español Santi Aldama.

El directivo consideró que el deporte de la canasta está creciendo rápido que el fútbol, pero que, en términos de ingresos, aún le queda un largo camino por recorrer. "El baloncesto europeo ofrece la mayor oportunidad en el mundo del deporte, pero el baloncesto en Europa representa menos del 0,5 por ciento de la industria deportiva, valorada en 50.000 millones de dólares", advirtió.

"No creo que el baloncesto europeo esté llegando al público global diverso y amplio al que podría llegar y al que llega la NBA", añadió la cabeza visible en el Viejo Continente de la considerada mejor liga del mundo, que tiene previsto lanzar su propia competición en Europa a partir de octubre de 2027 y que ha decidido que las alemanas Berlín y Múnich, las francesas Lyon y París, la griega Atenas, las inglesas Londres y Manchester, las italianas Milán y Roma, las españolas Barcelona y Madrid, y la turca Estambul, son las sedes elegidas.

La NBA ya anunciará que iniciará próximamente conversaciones intensivas con las partes interesadas que quieran presentar un equipo en la nueva liga. "Entre ellas se encuentran inversores y equipos. Algunos de estos equipos son equipos de baloncesto ya existentes, otros son equipos de fútbol muy interesados en crear un programa de baloncesto como parte de la NBA Europa", afirmó Aivazoglou al respecto.