La NBA recalca "el interés" en su proyecto en Europa y "múltiples ofertas de más de 500 millones"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El director de Operaciones para Europa y Oriente Medio de la NBA, Héctor Argüelles, dio detalles este jueves del proyecto de la liga estadounidense en Europa, que contará con "un modelo semiabierto con 16 franquicias", y recalcó "el interés muy grande" que han notado con "más de 120 intereses no vinculantes" y "múltiples ofertas de más de 500 millones".

"Lo que nosotros proponemos es una nueva liga europea con un modelo semiabierto, no el sistema cerrado que existe hoy en día. Habría 16 equipos, que serían franquicias, de los cuales 12 tendrían acceso y cuatro se clasificarían por mérito", afirmó Argüelles durante la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga.

El directivo explicó cómo fue el comienzo del proyecto que se basó en "atraer grupos interesados", algo que iniciaron en enero y estuvo abierto hasta marzo. "Hemos recibido más de 120 intereses no vinculantes hasta entonces. Los tres grupos objetivos son: clubes que ya tienen hoy en día una sección de baloncesto; clubes que tienen fútbol u otras secciones, pero no tienen baloncesto y crearían una sección para el proyecto; o grupos simplemente interesados en decir 'quiero ser la franquicia en Londres'", confesó.

"Entonces, haces un balance entre lo que es la sostenibilidad económica que te da tener una franquicia de forma permanente y saber que vas a participar en la competición, y el poder tener las historias de alguien humilde o de alguien que entra por competición", manifestó.

Por ello, ahora la NBA en Europa está "en la siguiente fase" a la espera de recibir ya las "ofertas vinculantes" para poder empezar a anunciar los equipos, algo que esperan que se pueda dar en las próximas fechas. "Así que muy contentos, el interés está ahí, es muy grande. Hay múltiples ofertas de más de 500 millones, varias ofertas de más de un billón, un billón americano, mil millones... y vamos adelante", añadió.

AYUDAR A RETENER EL TALENTO

Y el proyecto también piensa en los jugadores con una "armonización" de los calendarios. "Habría unas fechas en las que se juega en la liga nacional, unas fechas en las que se juega en la Liga Europea y unas ventanas determinadas para las selecciones. El aficionado lo demanda, obviamente, y es algo que hay que solucionar", indicó.

"Ahora mismo lo que vemos es, sobre todo con las universidades americanas que han cambiado un poco su formato en el que ahora pueden pagar directamente a los jugadores universitarios, lo que vemos es un flujo de salida de talento, no solo en España, sino en toda Europa, que se van a jugar con 18 o 19 años a las universidades americanas", subrayó.

A eso proponen un cambio en el aspecto económico. "Si cambiamos un poco esta pirámide en la que empieza a entrar ingreso de forma sostenible por arriba, los clubes van a empezar a pagar salarios que puedan ser competitivos y poder retener ese talento, en el que ahora mismo las cifras de jugadores españoles, o jugadores nacionales dentro de cualquier liga nacional, son muy pequeños. Con lo cual no está entrando ese talento", concluyó.