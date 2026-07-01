La NBA recibe más de 20 ofertas de clubes para su nueva competición en Europa

Archivo - FILED - 16 September 2023, US, New York: The logo of the US Basketball League NBA is pictured on an NBA fan store in Manhattan. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa - Archivo

NUEVA YORK, 1 Jul. (dpa/EP) -

Más de 20 clubes de baloncesto europeos han presentado ofertas para conseguir el derecho a jugar en la nueva competición de la NBA en Europa, respaldada por FIBA, prevista para 2027, con propuestas que oscilan entre los 500 y los 1.000 millones de euros.

El número de ofertas, que supera las 20 según la agencia alemana dpa, se ha más que duplicado desde el último plazo, en marzo, ya que los inversores tenían hasta finales de junio para presentar sus propuestas definitivas para este nuevo proyecto de la NBA, junto a la FIBA, en el 'Viejo Continente'. Ambas entidades tienen previsto poner en marcha la nueva competición en octubre de 2027.

La Euroliga, de gestión privada, es ahora la competición de mayor relevancia en Europa, pero es cerrada y funciona con licencias a los determinados equipos. Por su parte, la NBA Europa contaría con 12 equipos fijos, aunque otros 4 podrán clasificarse a través de la FIBA Basketball Champions League.

Se estima que las ofertas para las franquicias permanentes oscilan entre los 500 y los 1.000 millones de euros. "Nos sentimos muy animados por las ofertas finales que hemos recibido para una nueva liga en Europa respaldada por la NBA y la FIBA, lo que refleja el enorme interés y el impulso que rodea a este proyecto", declaró el comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum, en un comunicado publicado en Instagram.

Además, existe diálogo con la Euroliga sobre una posible colaboración en el futuro, ya que el director de la NBA Europa, George Aivazoglou, declaró a la dpa el mes pasado que "las conversaciones han cobrado impulso". "Nos reuniremos de nuevo dentro de unas semanas. Habrá un intercambio de opiniones entretanto, pero aún queda mucho por hacer", afirmó entonces.