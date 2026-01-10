Ndikumwenayo, octavo, mejor español en el Mundial de cross

Thierry Ndikumwenayo - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Thierry Ndikumwenayo firmó su mejor actuación en el Campeonato del Mundo de Cross con un octavo puesto, finalista, en la cita celebrada en Tallahassee (Florida, Estados Unidos), mientras que María Forero fue la mejor española con un 14º puesto.

En el Apalachee Regional Park, un recinto diseñado para la práctica del cross country sobre una distancia de diez kilómetros, no hubo sorpresas con los oros del ugandés Jacob Kiplimo, tercero consecutivo, y la keniata Agnes Ngetich.

Mientras, Ndikumwenayo (29:16) cumplió también liderando al equipo español logrando una ansiada octava plaza, mejorando la novena posición que firmó en la edición de Belgrado 2024, y siendo el mejor atleta europeo de la prueba en Tallahassee. Ndikumwenayo se convirtió en el primer finalista español desde Alejandro Gómez en 1989.

A nivel colectivo, España concluyó en séptima posición por equipos, empatada a 116 puntos con Tanzania, que ocupó el sexto lugar tras desempatar por el mejor resultado de su cuarto atleta, manteniéndose de este modo entre las selecciones finalistas del Campeonato del Mundo de campo a través.

Por otro lado, Abdessamad Oukhelfen (29:49) fue 22ª por delante de Aarón Las Heras (30ª) y Jaime Migallón (56ª). En la carrera absoluta femenina, María Forero lideró el sexto puesto por equipos de España. La campeona de Europa Sub-23 hace apenas un mes en Lagoa fue 14ª en su debut con la absoluta con un tiempo de 33:53, mejor resultado español un Mundial de cross desde 2003, cuando Rocío Ríos fue 13ª.

Igualmente, la discípula de José Antonio Villacorta fue la mejor atleta europea en Tallahassee. En cuanto al resto de las atletas españolas, Idaira Prieto fue 28ª por delante de Carolina Robles (30ª) y Ángela Viciosa (51ª). Los equipos españoles Sub-20 femenino y masculino entraron también en el 'Top 8' mundial, octavo y séptimo.