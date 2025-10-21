Nerea Martí repetirá con Andretti en el test de pretemporada de la Fórmula E en Valencia

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Nerea Martí representará al equipo Andretti de Fórmula E en el test exclusivo femenino que celebrará la categoría eléctrica en el Circuito Ricardo Tormo el 31 de octubre, durante los test oficiales de pretemporada de la 12ª temporada de la disciplina, según un comunicado.

Martí pilotará el Porsche 99X Electric de Andretti el próximo viernes 31 de octubre en Cheste, como parte de la iniciativa del Mundial de Fórmula E para crear más oportunidades para las mujeres en el automovilismo y aumentar la representación femenina.

"La participación de Martí en el test en Valencia marca su regreso al equipo con sede en Indianápolis después de impresionar en el test de 'rookies' del año pasado, donde sumó valioso kilometraje en el GEN3 Evo de la Fórmula E", destacó Andretti en su comunicado, en el que dejó claro que en el test del 31 de octubre la estructura americana "dedicará todos los recursos disponibles para maximizar su desarrollo y sus oportunidades".

Martí, de 22 años, presenta un currículum de mucho nivel, como la debutante mejor clasificada en 2021 en las W Series, seleccionada posteriormente para probar en la Fórmula 3 de la FIA ese mismo año. Recientemente, terminó cuarta en la clasificación general de la temporada 2024 de F1 Academy con Campos Racing y fue elegida como uno de los cuatro pilotos de élite para el programa inaugural de BMW M Racing Academy.

"Estoy muy agradecida a Andretti por darme esta oportunidad por segundo año consecutivo. Es un honor formar parte de una estructura tan histórica y de un equipo ganador. Volver a pilotar un Fórmula E siempre es especial, pero hacerlo en casa, en Valencia, lo hace aún más significativo", reconoció la española.

Además, se encuentra "excepcionalmente motivada y ansiosa por volver a la pista", recordando la experiencia en Madrid del año pasado en este mismo test, que fue "muy positivo" y le permitió "aprender mucho". "Ahora quiero aprovechar al máximo cada vuelta para seguir demostrando mi potencial y dar otro paso adelante en mi carrera", aseguró Martí.

No será la única representante española en el test en Valencia, ya que la también valenciana Marta García estará en el Ricardo Tormo confirmada por Lola Yamaha ABT, que será su tercer equipo diferente en la Fórmula E, tras probar con ERT y Porsche.