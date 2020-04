Néstor Araujo: "Si tuviera la oportunidad de volver a unos Juegos Olímpicos no lo dudaría"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Celta de Vigo Néstor Araujo dejó claro su deseo que "volver a unos Juegos Olímpicos" si el seleccionador mexicano le llamase porque es "la mejor experiencia" que ha tenido en su carrera deportiva, además de mostrarse optimista con el futuro del club gallego cuando se reanude la Liga.

"¿Volver a unos Juegos? Es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Estar conviviendo en la villa olímpica con los mejores atletas del mundo, tener a 50 metros desayunando a Pau Gasol o a Isinbayeva es algo increíble", dijo el central mexicano en una entrevista con la televisión del club olívico.

"Si tuviera la oportunidad de volver a unos Juegos Olímpicos no lo dudaría. No me tocó tener minutos, pero la medalla de oro la tengo, está en mi casa. Es indescriptible, fue redondo lo que viví ahí", manifestó Araujo, que ya no es Sub-23, pero podría ocupar un de las tres plazas que permite la FIFA para el torneo olímpico. No es el primero que se postula para acudir el próximo año a Japón porque Vela, Héctor Herrera y Guardado ya están en las quinielas.

Preguntado por el Celta, y la pelea por la salvación, el defensa dijo que "lo más importante" es que están superando "dificultades" y logrando "mejores resultados. En las últimas semanas me daba mucha tranquilidad que no estábamos recibiendo goles en los partidos", añadió Araujo.

"Hay que seguir en esta línea porque creo que fue muy acertado todo lo que estamos trabajando con Óscar", dijo sobre el técnico. "Ahora lo primero y fundamental es salir de esa situación, es el paso que tenemos que dar ya para luego pensar en otras cosas. Parece irresponsable hasta decir que tenemos otros objetivos", finalizó.