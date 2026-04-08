Néstor 'Ché' García, nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria

Archivo - Head Coach Nestor 'Che' Garcia of Dominican Republic during the FIBA Olympic Qualifying Tournament 2024, basketball match between Dominican Republic and Greece on July 3, 2024 at Peace and Friendship Stadium in Piraeus, Greece - Photo Stefanos K - Stefanos Kyriazis / LiveMedia / AFP7 / Europa Pres

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Néstor 'Ché' García se convirtió este miércoles en el nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria hasta final de temporada tras la destitución del esloveno Jaka Lakovic y con el equipo luchando por la permanencia en la Liga Endesa en la que encadena seis derrotas consecutivas.

"El Club Baloncesto Gran Canaria ha llegado a un acuerdo con Néstor 'Ché' García para que el profesional argentino se convierta en nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada", anunció la entidad canaria en su página web.

La llegada del argentino al banquillo amarillo busca insuflar ánimos de cara a estos últimos nueve partidos de la Liga Endesa al equipo insular para no ver peligrar la categoría, con una victoria de ventaja sobre el MoraBanc Andorra.

El Gran Canaria no atraviesa el mejor momento del curso con tan solo dos victorias en los últimos once enfrentamientos entre campeonato nacional y Champions League, competición de la que ya está eliminado, lo que le terminó por costarle el puesto este martes a Jaka Lakovic que llevaba como técnico desde el verano de 2022 y que le había dirigido a la histórica conquista en 2023 de la Eurocup, repitiendo final en 2025.

Ahora, será tarea del veterano entrenador argentino de 61 años el conseguir la permanencia en la Liga Endesa, campeonato al que retorna el exseleccionador de Venezuela, Argentina y República Dominicana tras haber dirigido al Montakit Fuenlabrada en la campaña 2017-2018, firmando el mejor inicio de la historia del club madrilñeo en el torneo doméstico y clasificándole para la Copa del Rey.

El club que preside Sitapha Savané recalcó que el argentino "es un experimentado entrenador con experiencia en el baloncesto latinoamericano a nivel de clubes y también de selecciones", y que está "caracterizado por su capacidad motivacional y su liderazgo".