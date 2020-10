Neto: "Tenemos las condiciones para hacer realidad los títulos"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona Norberto Murara, 'Neto', afirmó que tienen "las condiciones para hacer realidad los títulos" esta temporada después del buen inicio de la 'era Koeman' y reconoció que ahora son un "bloque más junto" desde la llegada del técnico neerlandes.

"Será un año atípico, pero debemos superarlo y seguir trabajando. Ya lo hemos visto en pretemporada, que ha sido diferente, pero también nos ha permitido trabajar todos juntos unos días aquí. Hemos podido tener tiempo con el nuevo entrenador, ha sido poco pero al final hemos podido entrenar y entender lo que quiere", dijo en declaraciones a Barça TV.

Preguntado por los objetivos de este curso, el portero brasileño lo tuvo claro. "Aparte de reivindicarse, en el Barça se quieren ganar todos los títulos. Todos sabemos que tenemos la responsabilidad de levantar títulos. Además, tenemos las condiciones para hacerlo realidad", dijo convencido de sus palabras.

"Los números hasta ahora son buenos pero ahora tenemos que seguir con el ritmo sino los números no nos servirán. El fútbol es dinámico y cambia. Se están haciendo cambios y por la gente acostumbrada a jugar en otros posiciones o situaciones, parece extraño y necesitan su tiempo, pero el fútbol está hecho de dinámicas y cambios y estamos acostumbrados", añadió.

"Koeman nos pide mucha intensidad en el juego y velocidad de balón. A nivel personal me pide eso, para que el equipo se mueva lo más rápido posible. Me quedo con la intensidad y los cambios de defensa-ataque. Estamos en bloque y el equipo se está transformando en un equipo junto, como se vio en el partido contra el Celta a pesar de jugar con un hombre menos", manifestó.

En cuanto a su situación personal, Neto -de 31 años- explicó que tiene "buenas sensaciones" tras este inicio en el que está defendiendo la portería blaugrana por la lesión de Ter Stegen. "Estoy con buenas sensaciones y ganas de trabajar y mejorar, como he intentado hacer todo el año pasado. Con continuidad puedes demostrar, pero no cambia nada ya que lo importante es saber que cada día hay que hacer algo para intentar mejorar", comentó.

"Yo me preparo no sólo por ser titular, sino también para crecer. Nadie me ha regalado nada y siempre he luchado desde mis inicios en Brasil. En el Barça siempre hay grandes jugadores al lado y hay que estar siempre preparado", finalizó Neto, que está deseando que los aficionados "puedan volver lo antes posible" a ocupar las gradas de los estadios.