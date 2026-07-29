Neuer ve "muy probable" su retirada al final de la próxima temporada

Manuel Neuer of Germany looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MÚNICH (ALEMANIA), 29 Jul. (EP/DPA) -

El portero internacional del Bayern de Múnich Manuel Neuer, que regresó a la selección alemana en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ha dado a entender que es "muy probable" que la próxima temporada 2026-27 sea la última de su carrera.

Neuer, de 40 años, ha declarado que no afronta los partidos como si fueran de despedida, aunque "parece muy probable" que se retire. El meta comienza su vigésimo primera temporada como profesional.

El ganador del Mundial de 2014 se tomó su tiempo antes de firmar la última renovación de su contrato. "En quizás el 85% de los casos, habría dejado de jugar", declaró Neuer con el inicio de la pretemporada del Bayern.

"Pero con este equipo, el personal y el cuerpo técnico, simplemente me lo paso muy bien. Siempre tenemos la oportunidad de luchar por todos los títulos y esta plantilla está al más alto nivel", manifestó el portero internacional.

Neuer señaló que el equipo y la estructura del Bayern representaban "el 15 %" que le convenció para seguir adelante. Se espera que Neuer desempeñe un papel importante en la formación de Jonas Urbig, de 22 años, quien ha sido designado como su sucesor a largo plazo y podría disfrutar de más minutos de juego esta temporada.

"Creo que será similar a la temporada pasada. Nos apoyaremos mutuamente", afirmó Neuer, refiriéndose también a Sven Ulreich y a los porteros más jóvenes del Bayern. Neuer se retiró de la selección alemana tras la eliminación de Alemania en el pasado Mundial.