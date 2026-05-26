Los New York Knicks vuelven 27 años después a una final de la NBA

Archivo - March 9, 2026, Inglewood, California, USA: Karl-Anthony Towns #32 of the New York Knicks drives past Kawhi Leonard #2 of the LA Clippers for a layup during a 2026 NBA regular season game on Monday March 9, 2026 at Intuit Dome Arena in Inglewood, - Europa Press/Contacto/Javier Rojas - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los New York Knicks se proclamaron este lunes campeones de la Conferencia Este y se convirtieron en los primeros finalistas de la NBA 2025-2026 después de ganar también el cuarto partido ante los Cleveland Cavaliers por 93-130.

Los Knicks pusieron fin a una espera de casi tres décadas para volver a pelear por el anillo de campeón. La franquicia neoyorquina no alcanzaba una final de la NBA desde el año 1999 y ahora intentará ganar la liga por primera vez en más de 50 años ya que sus dos títulos son de los 70 (1970 y 1973).

El equipo neyorquino no ha dado demasiada tregua a unos Cavaliers que parece que se quedaron detenidos en la remontada que sufrieron en el primer choque cuando dejaron escapar en el último cuarto 22 puntos de ventaja cuando restaban algo menos de ocho minutos para acabar cayendo en la prórroga.

Desde entonces, victorias más o menos cómodas de los Knicks, la de este lunes de forma arrolladora y por casi 40 puntos para poner el definitivo 4-0 y esperar ya al ganador de la Conferencia Oeste donde los Oklahoma City Thunder, actuales campeones, y los San Antonio Spurs, marchan igualados 2-2.