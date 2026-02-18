Newcastle, Bodo y Bayer acercan los octavos con buena renta en la ida

Archivo - Anthony Gordon, Newcastle United - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Newcastle, el Bodo/Glimt y el Bayer Leverkusen encarrilaron su clasificación para octavos de final de la Champions al superar con buen renta de goles la ida del 'playoff' este miércoles contra el Qarabag (1-6), el Inter de Milán (3-1) y el Olympiacos (0-2).

El equipo inglés sentenció la eliminatoria gracias a los cuatro goles de Anthony Gordon en el primer tiempo, máximo goleador en la competición de la historia del equipo inglés por delante de Alan Shearer. El equipo de Eddie Howe arrasó en la visita a Bakú y dejó sentenciada la eliminatoria de cara a la vuelta en St James' Park.

Además del póquer de Gordon, Malick Thiaw y Jacob Murphy marcaron también para un Newcastle que, pese a su momento irregular y estar lejos de la zona europea en la Premier, cumplió para verse casi en octavos y pudo llevarse un resultado aún más abultado.

Mientras, el Bodo alargó su sueño en su primera presencia en la Champions superando a un Inter que se sumó a la lista de víctimas ilustres en el Aspmyra Stadion. El equipo noruego inició su fiesta con el 1-0 de Sondre Fet, pero los visitantes empataron antes del descanso con Pio Esposito a la media hora (1-1).

Un golazo de Jens Hauge y el tercer tanto local de Kasper Hogh fulminaron la falta de concentración del Inter atrás. Los de Milán buscaron recortar a la desesperada, pero el Bodo se defendió bien, una vez más en un estadio trampa para muchos, y sacó una renta importante para confiar en estar en octavos la próxima semana.

Por otro lado, dos goles en dos minutos de Patrik Schick truncaron parte de la esperanza del Olympiacos, después de un buen partido en El Pireo. El meta Konstantinos Tzolakis sostuvo a los de José Luis Mendilibar en un inicio mejor de los alemanes, pero el último cuarto de hora del primer tiempo fue de los griegos.

Ayoub El Kaabi llegó a marcar pero fue anulado por fuera de juego y, en el segundo tiempo, el equipo local siguió disputando el balón y generando peligro. Sin embargo, en una buena transición y en un saque de esquina, el doblete de Schick puso en perfecta situación al Bayer para estar en la siguiente ronda de la máxima competición continental, con la vuelta del 'playoff' en casa.