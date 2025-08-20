El Newcastle responde a la publicación de Alexander Isak en la que pide su salida

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Newcastle ha respondido este miércoles al mensaje publicado por Alexander Isak en el que apuntaba que el club inglés no ha cumplido las "promesas" que le hicieron, insistiendo en que nunca se le dijo al delantero sueco que podría marcharse este verano.

Isak rompió su silencio en medio de sus intentos de forzar una salida del Newcastle acusando al club de romper promesas en una larga declaración en Instagram. Algo a lo que el club respondió a última hora de la noche del martes para decir que estaban decepcionados por el mensaje del internacional sueco, al tiempo que dejaba la puerta abierta para que el jugador de 25 años regrese a la dinámica del equipo.

"Estamos decepcionados por la publicación de un mensaje de Alexander Isak en las redes sociales esta tarde. Nuestra respuesta es clara: Alex sigue teniendo contrato y ningún responsable del club se ha comprometido en ningún momento a que Alex pueda abandonar el Newcastle United este verano", apunta el comunicado del club.

La nota señala que el club quieren "mantener" a sus mejores jugadores, aunque entienden que los jugadores tienen "sus propios deseos" y que escuchan "sus opiniones". "Como se explicó a Alex y a sus representantes, siempre debemos tener en cuenta los mejores intereses del Newcastle United, del equipo y de nuestros seguidores en todas las decisiones y hemos sido claros en que las condiciones de una venta este verano no se han dado. Además, no prevemos que se cumplan esas condiciones", añade.

Por último, apunta que el Newcastle es un club de fútbol "orgulloso de sus tradiciones" y que se esfuerza por mantener su "sentimiento familiar". "Alex sigue siendo parte de nuestra familia y será bienvenido cuando esté listo para reunirse con sus compañeros", concluye.

Isak, que ha sido objeto de una oferta del Liverpool, no participó el sábado en el estreno del Newcastle en la Premier League, en el que no pudo marcar en el empate sin goles ante el Aston Villa, tras haberse entrenado en solitario después de negarse a jugar en algunos partidos de pretemporada.

El martes fue inscrito en el equipo de la temporada de la Premier League de la PFA y utilizó un post en Instagram expresando su gratitud para abordar su situación: "Me he callado durante mucho tiempo mientras otros hablaban. Ese silencio ha permitido a la gente impulsar su propia versión de los hechos, aun sabiendo que no refleja lo que realmente se dijo y acordó a puerta cerrada", comienza la publicación del sueco.

Isak señala que se hicieron "promesas" y que el club conoce su "postura" desde hace mucho tiempo. "Actuar ahora como si estas cuestiones estuvieran surgiendo ahora es engañoso. Cuando se rompen las promesas y se pierde la confianza, la relación no puede continuar. Ésa es la situación en la que me encuentro en este momento, y la razón por la que un cambio es lo mejor para todos, no sólo para mí", agrega.

El Liverpool rechazó una propuesta de 110 millones de libras (127 millones de euros) más cláusulas adicionales a principios de agosto, pero ha mantenido su interés en el jugador a pesar de haber fichado a Hugo Ekitike, un delantero que también estaba en el punto de mira del Newcastle. Además, se dice que el Newcastle valora a Isak en 150 millones de libras, y sólo consideraría una venta si ha fichado a un sustituto.