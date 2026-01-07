Neymar renueva con el Santos hasta el 31 de diciembre de 2026

Archivo - 31 January 2025, Brazil, Santos: Brazilian football player Neymar Jr. attends a press conference to be presented as the new player of Santos at Urbano Caldeira Stadium. Photo: Leco Viana, Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa - Leco Viana, Leco Viana/TheNEWS2 / DPA - Archivo

El delantero brasileño Neymar Jr. ha renovado su contrato con el Santos FC hasta el 31 de diciembre de 2026, ampliando así su continuidad en el club paulista para seguir "escribiendo su historia" en el fútbol con el equipo donde se formó y al que regresó a comienzos de la temporada 2025.

"El Príncipe de Vila Belmiro se queda en casa durante 2026", celebró el Santos en un comunicado, en el que destacó la importancia de la continuidad del atacante dentro del proyecto de reconstrucción deportiva de la entidad.

El presidente del club, Marcelo Teixeira, se mostró "muy feliz como presidente y como aficionado" por la renovación de Neymar, asegurando que su permanencia "demuestra" que el proyecto de reconstrucción del club "sigue firme". "Estamos en el camino correcto. Así que vamos adelante. Aficionado, contamos contigo", añadió.

Por su parte, Neymar subrayó el fuerte vínculo emocional que le une al Santos al confirmar su continuidad. "2025 fue un año especial y desafiante para mí, momentos de alegría y de superación que solo fui capaz de afrontar gracias al amor de ustedes", afirmó el internacional brasileño, destacando el apoyo recibido por la afición en un regreso al Santos marcado, en parte, por las ausencias por lesión.

"Llegó 2026 y el destino no podía ser diferente. El Santos es mi lugar. Aquí estoy en casa, seguro y feliz. Y es con ustedes con quienes quiero conquistar los sueños que faltan", declaró el delantero, que se definió a sí mismo como 'Príncipe' del Santos.

Neymar regresó al Santos al inicio de la temporada 2025 tras su exitosa primera etapa entre 2009 y 2013, convirtiéndose en una pieza central del nuevo proyecto deportivo. A pesar de las dificultades del curso, el capitán y dorsal '10' lideró la reacción del equipo con 12 goles y seis asistencias.

Además, alcanzó la cifra histórica de 150 goles con el Santos, quedándose a solo un tanto de entrar en la lista de los diez máximos goleadores del club en toda su historia, un reto más de cara a este año 2026 para el exjugador del FC Barcelona o del Paris Saint-Germain.