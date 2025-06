Neymar renueva con el Santos hasta finales de año

Archivo - 31 January 2025, Brazil, Santos: Brazilian football player Neymar Jr. attends a press conference to be presented as the new player of Santos at Urbano Caldeira Stadium. Photo: Leco Viana, Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa - Leco Viana, Leco Viana/TheNEWS2 / DPA - Archivo