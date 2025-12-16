La NFL organizará una 'watch party' para ver la LX Super Bowl en Madrid. - NFL

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La NFL ha anunciado este martes que los aficionados podrán ver la LX Super Bowl en el Teatro Eslava de Madrid con una 'watch party' y experiencias exclusivas de la NFL, colocando a España como uno de los siete países en el mundo que albergará este evento oficial junto a Australia, Brasil, Canadá, México, Inglaterra y Alemania.

Las entradas ya están disponibles, por un precio de 20 euros, para la fiesta oficial de la LX Super Bowl de la NFL presentada por Sports Illustrated, que se celebrará en el Teatro Eslava, Madrid, el domingo 8 de febrero.

Los aficionados podrán disfrutar de la retransmisión en pantalla gigante de la LX Super Bowl, con toda la emoción del directo que se vivirá desde la bahía de San Francisco. Además, habrá música y espectáculos locales, regalos y experiencias exclusivas de la NFL para acercar a cada fan más que nunca al mayor evento del año de la liga.