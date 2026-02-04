La NFL ve el Flag Football como "uno de los deportes más populares del mundo"

Archivo - FILED - 08 February 2023, US, Phoenix: Commissioner of the US National Football League (NFL) Roger Goodell speaks during a press conference before the Super Bowl. Goodell believes Germany will hold regular season games of the league beyond the c - Maximilian Haupt/dpa - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la National Football League (NFL), Roger Goodell, aseguró que el Flag Football es "uno de los deportes más populares del mundo" y auguró unos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 "muy divertidos" con esta modalidad, que disfrutará de la "gran culminación de los esfuerzos que se están haciendo en todo el mundo".

"(El Flag Football) Es uno de los deportes más populares del mundo. Lo vemos tanto en el lado de las chicas como en el de los chicos, y ya tiene una base global. Creo que los Juegos van a ser muy divertidos porque va a ser una gran competición con grandes atletas de todo el mundo. Y será una gran culminación de los esfuerzos que se están haciendo en todo el mundo", comentó en declaraciones durante un evento organizado por la NFL con motivo de la Super Bowl de este domingo.

Para Goodell, "está cumpliendo con la demanda de la gente que quiere jugar a este deporte". "No tenían acceso a este deporte y ahora tienen la oportunidad de jugarlo. Eso es particularmente verdadero para las mujeres jóvenes. Y ver lo que hace para ellas, la construcción de la competición, la habilidad de entender el deporte, los valores, la disciplina. Creo que es genial poder compartir eso con otros", agregó.

Además, abordó la situación de la Liga con los partidos internacionales, que serán 9 la próxima temporada, con parada en México. "Será maravilloso para nuestros aficionados mexicanos", señaló. "Tenemos la ambición de ser un deporte global. Pero también es la demanda que tenemos. Hay ciudades en todo el mundo que quieren acoger estos partidos", relató.

"He dicho muchas veces que queremos jugar 16 partidos (internacionales), que cada equipo juegue un partido regular. Y vamos bien en ese camino. Algunas de las mayores ciudades del mundo están preguntando si podemos hacerlo, pero ahora decimos que no, porque no tenemos suficiente capacidad. Y estamos recibiendo muy buenas reacciones de nuestros equipos. Todos quieren jugar. Nuestros jugadores lo aman. Y se sienten embajadores, disfrutan la experiencia", concluyó.