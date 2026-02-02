La NFL volverá a Madrid y el Bernabéu este 2026

Archivo - General view of Miami Dolphins and Washington Commanders players in action during the National Football League (NFL) 2025 Madrid Game, match played between Miami Dolphins and Washington Commanders at Bernabeu stadium on November 16, 2025, in Mad - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, confirmó este lunes que Madrid y el Estadio Santiago Bernabéu volverán a acoger un partido de la Fase Regular de la competición la temporada que viene después de que el feudo del Real Madrid albergase el pasados mes de noviembre el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

El anuncio se hizo oficial a través de un vídeo en la cuenta oficial de 'Instragram' de NFL España, donde aparecen, junto a un 'Volvemos', lugares emblemáticos de la capital de España y con el extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Jr dando la bienvenida de nuevo al evento: "Bienvenido a casa amigos de la NFL. See you at Bernabéu (Nos vemos en el Bernabéu".

El estadio del 15 veces campeón de Europa acogió el pasado 16 de noviembre el primer partido de la liga estadounidense en España, un Dolphins-Commanders que terminó con victoria de los primeros, que ejercieron de locales, por 19-16 tras una prórroga.