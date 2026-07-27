Nía Suardíaz estrena su título mundial en la tercera semana de Fuerteventura Windsurfing & Wingfoil World Cup

Participantes en la 38ª edición del Campeonato del Mundo de Fuerteventura en la modalidad de Wingfoil - FUERTEVENTURA WINDSURFING & WINGFOIL WORLD CUP

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La española Nía Suardíaz, recientemente proclamada campeona mundial de Wingfoil Surf-Freestyle, vuelve a la competición esta semana en la 38ª edición de la Fuerteventura Windsurfing & Wingfoil World Cup, que estrena este lunes su tercera semana de competición.

El programa de Fuerteventura comprende las dos disciplinas oficiales de la GWA: Surf-Freestyle y FreeFly-Slalom, ambas en categoría tanto masculina como femenina.

Suardíaz afronta la cita majorera después de asegurar en Gran Canaria su tercer título mundial de Surf-Freestyle antes de dar paso al FreeFly-Slalom. La gaditana encabeza el ranking con 2.740 puntos, por delante de la también española Sofía Ginzinger, segunda con 2.240, y la austriaca Viola Lippitsch, ganadora de la última prueba y tercera con 1.700.

"Ya he quedado campeona del mundo de freestyle y estoy súper contenta de estar aquí un año más. Creo que para las regatas el viento va a estar bastante más flojo que en Gran Canaria. Quiero dar lo mejor de mí y creo que el mejor rider se ve en diferentes condiciones", indicó Suardíaz.

Suardíaz, que también figura entre las representantes españolas previstas para el FreeFly-Slalom, comenzará en el cuadro femenino frente a la francesa Helene Simonnet en la octava manga de la ronda inicial. Ginzinger, que busca mantener la segunda plaza del ranking general, afrontará su primer enfrentamiento ante la francesa Enoha Laurent.

En categoría masculina, con el título mundial en juego, el austriaco Tomas Acherer lidera con 2.470 puntos, solo 20 por delante del estadounidense Christopher Macdonald, ganador en Gran Canaria. El danés Benjamin Castenskiold, vigente campeón, ocupa la tercera plaza con 2.290 puntos. Nathan Berger es el español mejor situado en la clasificación masculina, decimotercero con 980 puntos.

También participarán los canarios Nöe Mercier, vigesimocuarto del ranking masculino de Surf-Freestyle, y Jeremy Rodríguez, que participará en FreeFly-Slalom masculino, y la tarraconense Mar de Arce, que regresa a Fuerteventura después de un año condicionado por una lesión de hombro y que competirá en FreeFly-Slalom.

Los españoles en Surf-Freestyle serán, en categoría masculina, Nathan Berger, Nöe Mercier, Benjamín Berger y Alberto Citzia, y en femenina, Nía Suardíaz, Sofía Ginzinger y Olivia Sánchez Moral. Mar de Arce centrará su participación exclusivamente en FreeFly-Slalom. Para las pruebas de velocidad, la representación española prevista está formada por Alberto Citzia y Jeremy Rodríguez en hombres, y por Nía Suardíaz, Mar de Arce, Sofía Ginzinger y Olivia Sánchez Moral en mujeres.