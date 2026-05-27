Nico Abad alcanza un acuerdo para grabar 'Revival' en la sede de Sinergia FP

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MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Sinergia FP ha firmado un acuerdo con la productora Grupo720 para acoger en sus instalaciones las grabaciones en directo de 'Revival', el espacio presentado por el periodista deportivo Nico Abad y centrado en la actualidad del Mundial de MotoGP.

La colaboración, vinculada a la temporada 2026 del campeonato, se puso en marcha el pasado 18 de mayo con una primera emisión realizada en directo desde la sede de Sinergia FP en Madrid. El programa, centrado en el análisis del Gran Premio de Catalunya, se publicó posteriormente en el canal de YouTube de Nico Abad bajo el título 'El Gran Premio de Catalunya deja accidentes y polémicas | MotoGP 2026'.

'Revival' se ha consolidado como uno de los podcasts de MotoGP con mayor seguimiento en el entorno digital, con entrevistas exclusivas con pilotos, debates y análisis en profundidad del campeonato. El canal NicoAbadTV reúne actualmente cerca de 127.000 suscriptores y acumula más de 2.700 vídeos publicados.

La primera emisión realizada desde las instalaciones de Sinergia FP registró, además, alrededor de 7.000 espectadores simultáneos durante el directo y suma ya en torno a 93.000 visualizaciones, por encima de la media que suele registrar de 80.000 visualizaciones que suele registrar cada tertulia.

Este acuerdo se enmarca en una línea de trabajo de Sinergia FP vinculada al deporte de alto nivel y a la generación de contenidos conectados con el mundo del motor. En los últimos meses, la institución ha reforzado esa vinculación con iniciativas ligadas al entorno de MotoGP y con figuras como Izan Guevara, piloto español del Campeonato del Mundo de Motociclismo y campeón del mundo de Moto3 en 2022, así como con Carlos Tatay y el podcast 'Nice 2 Meet You', presentado por Carlota Boza.

El pro-rector de Sinergia FP, Antonio Castro, señaló que esta colaboración se enmarca en una línea de trabajo que busca impulsar al deporte de alto nivel y al mundo del motor. "Acoger las grabaciones de 'Revival' nos permite dar continuidad a esa apuesta con un formato que cuenta con una comunidad consolidada en el entorno de MotoGP", apuntó.

Por su parte, Nico Abad destacó que para el canal es "un paso adelante muy importante"."Estamos en un entorno privilegiado y además con una energía buenísima, porque ahí es donde se forma la gente y se forma el futuro y la juventud. Las ganas de aprender y de salir adelante siempre han marcado al canal y estar en un sitio donde justamente la actividad es esa, para nosotros es como anillo al dedo. Nos gusta mucho el sitio", concluyó.