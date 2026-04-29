Nico González, baja ante el Arsenal por una lesión muscular en el muslo izquierdo

Archivo - Nico Gonzalez of Atletico de Madrid looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Atletico de Madrid at Bernabeu stadium on March 22, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Nico González sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo en el entrenamiento de este martes y se quedó fuera de la convocatoria para el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal FC (21.00 horas), en la que tampoco están los lesionados Pablo Barrios y José María Giménez.

"Causan baja en la convocatoria tanto Pablo Barrios como José María Giménez, quienes siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, así como Nico González, que sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo en el entrenamiento de este martes", informó el club colchonero en sus redes sociales junto con la convocatoria para el duelo europeo.

Las dos novedades en la lista son Ademola Lookman y Dávid Hancko. El primero, ausente desde la final de la Copa del Rey Mapfre por un problema muscular; y el segundo, de baja desde la ida de los cuartos de final de la Champions, cuando sufrió una lesión en el tobillo. Además, las ausencias ya conocidas de Barrios y Giménez.

Así, la convocatoria la integran los porteros Juan Musso, Jan Oblak y Salvador Esquivel; los defensas Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Dávid Hancko, Marc Pubill, Robin Le Normand, Javi Boñar y Julio Díaz; los centrocampistas Koke Resurrección, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada, Marcos Llorente y Obed Vargas; y los delanteros Julián Álvarez, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone y Ademola Lookman.