Nico González engruesa la medular del Manchester City

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Nico González ha fichado por el Manchester City para las próximas cuatro temporadas y media, hasta 2029, después de que el club inglés y el Oporto hayan llegado a un acuerdo para su traspaso, y se convierte en el cuarto refuerzo invernal de los de Pep Guardiola.

El coruñés, de 23 años, se une así a las incorporaciones de Abdukodir Khusanov, Vitor Reis y Omar Marmoush, que tratarán de reconducir la situación del conjunto 'citizen', quinto en la Premier League a 15 puntos del liderato del Liverpool y que deberá jugarse el pase a octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

"Esta es la oportunidad perfecta para mí en este momento de mi carrera. Tengo 23 años y quiero ponerme a prueba en Inglaterra, y no hay mejor club que el Manchester City para hacerlo. Esta plantilla es increíble, llena de jugadores de talla mundial. No hay ningún futbolista en el mundo que no quiera formar parte de esta estructura", señaló en declaraciones a los medios oficiales del club.

Además, mostró su admiración por su nuevo entrenador. "Sé el prestigio que tiene Pep y no veo la hora de trabajar con él. De hecho, me siento honrado de que quiera que juegue en su equipo. Estoy realmente emocionado. Estoy deseando conocer a mis compañeros y al personal y jugar frente a los aficionados del City!", apuntó.

Por su parte, el director de fútbol del club, Txiki Begiristain, resaltó que Nico González es "un centrocampista con mucho talento". "Es un fichaje ideal para el Manchester City. Fue un fichaje difícil de completar porque sus actuaciones esta temporada han sido sobresalientes y ha sido una parte muy importante de lo que está haciendo el Oporto. Estamos muy contentos de haber logrado hacer esto antes de que se cerrara el mercado de fichajes", explicó.

Nico González, hijo del legendario jugador del RC Deportivo Fran González, se formó en La Masia desde 2013 y llegó a disputar 37 partidos con el FC Barcelona. Tras una temporada cedido en el Valencia, puso rumbo al Oporto en 2023.

En total, ha disputado 68 partidos con el equipo portugués, marcando nueve goles, incluido el de la victoria por 1-0 ante el Maccabi Tel Aviv en la Liga Europa del pasado jueves. Con el conjunto luso ha conquistado una Copa y una Supercopa de Portugal.

Su llegada al City podría dar apoyo a jugadores como Mateo Kovacic, Ilkay Gündogan y Bernardo Silva, quienes han soportado una gran carga en ausencia de Rodri Hernández desde que se lesionó en el mes de septiembre.