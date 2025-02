Nico Laprovittola sobre su recuperación: "Creo que estoy en los plazos"

El base argentino prevé empezar a trabajar en pista en abril

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador argentino Nico Laprovittola ha asegurado que se están cumpliendo los plazos previstos --de unos 10 meses-- de su recuperación de la lesión de ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha que sufrió en el encuentro de Liga Endesa del pasado 20 de octubre frente a Baskonia, y que espera volver a pisar la pista en abril.

"Creo que estamos en los números, en los plazos, siguiendo el protocolo del club. Me dieron 10 meses, así que tenemos tiempo para preparar todo. En un par de semanas empezaré a correr, que eso me va a dar otro aire más y me va a dar mucha más libertad, y después ya pasar a la pista cerca de abril", aseguró el base blaugrana en declaraciones a los medios de club.

Además el veterano jugador argentino ha declarado encontrarse muy bien y que va sintiendo progresos en la recuperación de su rodilla derecha. "Estoy muy bien. La rodilla está funcionando paulatinamente, voy ganando masa muscular y recuperando la fuerza en la pierna derecha", explicó.

"Con muchas ganas de seguir todos los días un poquito aquí trabajando y viendo que hay mejorías, así que esperemos seguir de la misma manera", aseguró el base el día que se cumplen cuatro meses desde que se lesionó frente a Baskonia en el encuentro de Liga Endesa en el Palau Blaugrana (89-93).

Hasta ese fatídico momento el base argentino estaba realizando una gran temporada, asumiendo un rol de revulsivo desde el banquillo tras la llegada de Kevin Punter. Ahora cuatro meses después de su rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha, Laprovittola sigue trabajando para volver el próximo curso en las mejores condiciones.