Nico Laprovittola regresa al Asisa Joventut hasta 2029

Nico Laprovittola of FC Barcelona gestures during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Final Game 3 match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on June 22, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut Badalona ha anunciado este miércoles el fichaje del base argentino Nico Laprovittola para las próximas tres temporadas, hasta el verano de 2029, en un regreso con el que la 'Penya' recupera a uno de los jugadores más queridos por su afición tras su anterior etapa entre 2017 y 2019.

"Vuelvo al lugar donde fui feliz", destacó el internacional argentino en declaraciones difundidas por el club verdinegro, que definió su incorporación como "una de las noticias más especiales de la historia reciente" de la entidad.

Laprovittola (Morón, Argentina, 1990), de 1,90 metros, regresa a Badalona después de haber militado en el Real Madrid y el FC Barcelona, consolidándose durante estos años como uno de los bases más destacados del baloncesto europeo por su capacidad de dirección, visión de juego, liderazgo y facilidad para generar ventajas tanto en estático como al contraataque.

El club asegura que el argentino dejó un "recuerdo imborrable" en su primera etapa en el Joventut, al convertirse en una pieza clave para lograr la permanencia del equipo en la temporada 2017-18. Un año después lideró a la 'Penya' hasta firmar una campaña histórica, en la que fue elegido MVP de la Liga Endesa tras promediar 17,1 puntos, 6,4 asistencias y 17,7 créditos de valoración por encuentro.