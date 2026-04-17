Nico Paz, sobre un posible regreso al Real Madrid: "No quiero pensar en eso, si surge la oportunidad, ya veremos"

12 April 2026, Italy, Como: Como's Nico Paz celebrates scoring his side's second goal during the Italian Serie A soccer match between Como 1907 and Inter Milan at the Giuseppe Sinigaglia Stadium. Photo: Tiziano Ballabio/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa - Tiziano Ballabio/LiveMedia-IPA/Z / DPA

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino del Como 1907 Nico Paz aseguró que no quiere "pensar" en un posible regreso al Real Madrid, club que abandonó en el verano de 2024, porque está "100% concentrado" en el club italiano, por lo que "si surge la oportunidad", ya se lo planteará.

"No quiero pensar en esas cosas . Estoy 100% concentrado aquí, en Como. Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos", expresó el futbolista, de 21 años, en una entrevista a Sport Mediaset recogida por Europa Press.

El argentino acumula este temporada 12 goles y 6 asistencias esta temporada en Liga y Coppa con el equipo de Cesc Fàbregas, y también tiene opciones de acudir al Mundial de 2026 con la 'Albiceleste'. "Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí", defendió.

Y uno de sus mejores recuerdos en el fútbol fue su debut con Argentina en octubre de 2024, partido ante Bolivia en el que asistió a Leo Messi. "Fue un sueño, y solo me di cuenta después del partido. Pude darle una asistencia a Messi y para mí es muy especial porque mi padre también estaba en el estadio viendo el partido. Leo me dijo que trabajara duro y fuera humilde. Le robaría la pierna izquierda...". bromeó.