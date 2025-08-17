Nico Williams hace las paces con San Mamés y el Getafe toma Balaídos

El ariete del Athletic, decisivo en el 3-2 sobre el Sevilla

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club venció (3-2) a un Sevilla que vendió cara su piel en el Estadio de San Mamés este domingo, durante una primera jornada de LaLiga EA Sports en la que el Getafe ganó (0-2) al RC Celta en el Estadio de Abanca Balaídos.

El cuadro de Ernesto Valverde fue de más a menos en su toma de contacto con una Liga con miras altas, después de brillar la pasada campaña en zona 'Champions'. Nico Williams, que por segundo verano consecutivo estuvo tentado de irse al FC Barcelona, hizo las paces con la afición rojiblanca siendo el mejor desde el primer día.

El internacional español forzó un penalti muy protestado por los visitantes que después él mismo convirtió y, poco después, sirvió en bandeja el 2-0 de Maroan Sannadi. La presión arriba e intensidad de juego de los locales anularon a un Sevilla que fue poco a poco encontrando su sitio y llegando, con Akor Adams y Lukebakio, rozando el gol en un rebote de Jauregizar contra el poste.

El cuadro andaluz mostró otra cara en la reanudación, brotes verdes ante las dudas sobre su posible nivel. La entrada de Chidera Ejuke fue clave, pero Nico Williams tuvo la sentencia, un 3-0 que impidió el poste. Entonces, Dodi Lukebakio resucitó a los de Matías Almeyda con un golazo que arrancó el zafarrancho en contra de la portería local, una sucesión de llegadas hasta el 2-2 de Lucien Agoumé en el 72'. En su éxtasis, el Sevilla descuidó la retaguardia.

Con el conjunto visitante algo volcado, el Athletic encontró la espalda a la carrera con Iñaki y un Nico Williams que, tras una gran acción en banda derecha, puso el centro que remató Robert Navarro, fichaje de este verano que llevaba 15 minutos en el campo (3-2). A continuación, Nico tuvo que pedir el cambio tieso pero la ovación de San Mamés dejó claro que no hay rencor sino amor por su '10'.

Mientras, en la sesión anterior, Christantus Uche le hizo un roto al Celta, además de la buena defensa de los de José Bordalás. El Getafe ganó la partida con dos carreras del delantero nigeriano, quien no está claro que siga de azulón en un mercado aún muy abierto en los madrileños. Nada más empezar la segunda parte, Uche regaló el 0-1 a Adrián Liso y, a 20 minutos del final, firmó el 0-2.

La alineación de circunstancias de Bordalás anuló a un Celta que solo fue capaz de desbordar en una ocasión con Óscar Mingueza poniendo el centro a Iago Aspas. El paso por los vestuarios sentó bien al 'Geta', con ese 0-1 casi inmediato y Bryan Zaragoza y Borja Iglesias salieron al rescate del Celta. Sin embargo, Uche volvió a desbordar para llevarse los tres puntos al sur de la capital.