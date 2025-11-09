Nico Williams y Muriqi dan triunfos vitales a Athletic Club y Mallorca

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club y el Mallorca vencieron este domingo por la mínima al Real Oviedo y al Getafe, gracias a los goles de Nico Williams y Vedat Muriqi, en una jornada 12 de LaLiga Endesa que dejó también el empate (1-1) entre el Valencia y el Real Betis.

El cuadro vasco encontró alivio en San Mamés, un triunfo después de tres jornadas sin ganar, gracias a un golazo de un Nico Williams que entre molestias y falta de ritmo fue capaz de brillar contra los asturianos. El internacional español se fue de tres rivales antes de fusilar con la zurda ya casi sin ángulo para el 1-0.

No las tuvo todas consigo el Athletic pese a la irrupción del extremo y Ilyas Chaira llegó incluso a empatar para el colista, pero el VAR salvó a los locales por un milimétrico fuera de juego. Tras el descanso, Aarón Escandell sostuvo al Oviedo en la intención y verticalidad de los vascos por sentenciar.

El triunfo deja a los 'leones' en 17 puntos, a las puertas de Europa y aprovechando las derrota del Espanyol y de un Getafe que cayó en Son Moix. El Mallorca, que abandonó la zona de descenso, ganó en intensidad a un 'Geta' atascado y, con la contra perfecta y el pase de Mojica aún mejor, Muriqi hizo el 1-0 decisivo.

Fue a los 15 minutos, pero los de Jagoba Arrasate no bajaron la guardia a pesar de la mejoría azulona. Los de José Bordalás empezaron a llegar con peligro, aunque la más clara fue la que tuvo Sergi Darder para hacer el segundo local. La insistencia de los madrileños no tuvo premio y Luis Milla fue el último en intentarlo.

También falló, aunque todavía en zona europea, un Betis que vio escaparse los tres puntos en Mestalla por el gol del empate de Luis Rioja en el minuto 82. El partido tuvo alternativas y tensión, incluso después del pitido final con el pique entre Hugo Duro y Chimy Ávila. El equipo andaluz perdonó y también se quedó sin gasolina en el intenso calendario de su competición europea.

Abde y Antony estuvieron cerca de volver a hacer su magia, y el Valencia supo sufrir buscando sus ocasiones, con José Luis Gayá escenificando las paces con su afición mostrando ese sacrificio. Pese a la intensidad y cietro ida y vuelta, los goles se hicieron de rogar, y no fue hasta el 74' cuando el 'Cucho' Hernández hizo el 0-1. Respondió el Valencia, dando aire a Carlos Corberán, para verse fuera del descenso aunque empatado con el tercero por la cola.