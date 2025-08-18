Nico Williams se reivindica en San Mamés tras otro verano agitado

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo español del Athletic Club Nico Williams fue el gran protagonista del estreno liguero de los rojiblancos en San Mamés ante el Sevilla (3-2), participando en los tres goles de su equipo con un tanto y dos pases de gol que permitieron a los de Ernesto Valverde sumar los primeros tres puntos de la temporada.

Nico Williams ha sido uno de los nombres propios del verano de 2025. Por segundo año consecutivo, el nombre del pequeño de los Williams estuvo relacionado con el FC Barcelona, un culebrón que acabó con Nico Williams firmando un contrato de renovación hasta 2035, el más largo del fútbol europeo en la actualidad. Así, el internacional español se presentó en el estreno liguero ante el Sevilla como el líder del equipo rojiblanco.

Y pese a que las expectativas con el '10' estaban por todo lo alto, su partido ante el Sevilla no dejó a nadie indiferente. Nico Williams asumió en el debut liguero los galones que su nuevo contrato implican, y lideró la victoria rojiblanca con una actuación sobresaliente. El pequeño de los Williams recuperó la frescura y desborde de la que adoleció en algunos tramos del pasado curso, y fue el principal argumento ofensivo de los de Valverde.

Una actuación que fue coronada con un impacto trascendental en el resultado del partido, ya que los tres tantos de su equipo contaron con su participación. El primero de ellos fue obra suya, transformando un penalti que él mismo había provocado. En el segundo, asistió a Maroan Sannadi tras una gran acción individual. Y en el tercero, volvió a dar el pase de gol, esta vez a Robert Navarro, tras otra buena jugada por banda derecha.

Pero más allá del gol y las dos asistencias, que le valieron para ser el MVP del partido, el internacional español estuvo omnipresente en el ataque de su equipo. Nico Williams participó en 62 acciones con balón, completó 27 pases, generó tres ocasiones, completó ocho regates y envió un remate al palo. Una actuación sublime que el público de San Mamés premió con una ovación de las que Nico Williams recordará durante mucho tiempo.

Ahora, el reto de Nico Williams debe ser encontrar la regularidad en su juego, un aspecto clave para que las aspiraciones del Athletic Club, que regresa esta temporada a la Liga de Campeones, sigan creciendo. Para ello, será clave que, como en el primer partido del curso, sus números de goles y asistencias superen notablemente los 11 tantos y ocho pases de gol que consiguió la temporada pasada en todas las competiciones.