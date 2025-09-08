Nico Williams sufre una lesión muscular moderada en el aductor izquierdo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club no podrá contar en la vuelta de este parón internacional con el extremo Nico Williams, lesionado muscularmente en el aductor izquierdo durante el partido de este domingo con la selección española ante Turquía.

"El jugador Nico Williams sufre una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda, según las pruebas médicas realizadas esta tarde. Queda pendiente de evolución", se limitó a comentar este lunes el conjunto vizcaíno sobre el estado físico del futbolista.

El extremo fue titular el pasado jueves ante Bulgaria en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial del año que viene, jugando 71 minutos, y repitió en el once de este domingo ante Turquía, pero tuvo que ser sustituido justo antes del descanso por Ferran Torres por este problema físico.

Aunque el Athletic Club no dio información sobre el periodo de baja de Williams, que le llega en un primer tramo de calendario comprimido y con varias semanas con tres partidos y un total de seis en 18 días. El internacional será baja este sábado en el partido de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés y tendría complicado estar listo para el estreno en la Liga de Campeones del martes 16 ante el Arsenal FC inglés en San Mamés y para la visita liguera de días después a Mestalla.