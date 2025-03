Nico Williams: "Tenemos mucha ambición, nunca nos vamos a rendir"

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Nico Williams valoró la "ambición" de España para pelear hasta el final y sacar un empate (2-2) ante Países Bajos este jueves en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones, pensando ya en "ganar" en Valencia.

"Ha sido un partido muy duro, muy intenso. Creo que tienen un gran equipo, pero hemos demostrado una vez más que nunca nos vamos a rendir, que tenemos mucha ambición y mucha intensidad, que no somos un equipo de solo jugar", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El jugador del Athletic Club fue autor del 0-1, pero el partido se torció para los de Luis de la Fuente, hasta que salvaron el empate en el descuento con Mikel Merino. "Queda una vuelta muy bonita en España, espero que pongamos nuestra mejor cara para la victoria", afirmó.

"Tenemos una presión muy alta, ha robado Lamine, se la pasa a Pedri y Pedri, que tiene ojos en la nuca, me la ha pasado. No he dudado en chutar. Muy contento por el gol, por ayudar al equipo, y ojalá vengan más", añadió sobre el 0-1.

"Queremos siempre ganar, con muchas ganas de ir a Valencia, ganar. Este partido ha demostrado que somos un partido competidor, que nunca va a bajar los brazos", terminó desde De Kuip en Róterdam.