Nico Williams vuelve a los entrenamientos con el Athletic

Archivo - Nico Williams of Athletic Club looks on during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Levante UD at San Mames on February 8, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El internacional español del Athletic Club Nico Williams volvió este viernes a los entrenamientos con el equipo vasco después de estar alejado de la dinámica del grupo desde que el pasado 16 de febrero cuando inició un tratamiento para combatir la pubalgia que sufre.

"¡Nico Williams vuelve a entrenar con el grupo! Gran noticia para comenzar el viernes. Un merecido recibimiento... ¡y a trabajar!", anunció la entidad rojiblanca a través de su perfil en la red social 'X' en la que acompañó con un vídeo con el español realizando ejercicios sobre el césped de Lezama.

El menor de los hermano Williams decidió llevar a cabo un tratamiento para mitigar la pubalgia que le impide estar en plena condición física esta temporada pensando en el final de temporada y con la mirada puesta en el Mundial de este verano.

Nico Williams, que se mostró feliz y animado en esta primera sesión, podría estar disponible para Ernesto Valverde en la vuelta del parón internacional en la visita en LaLiga EA Sports al Getafe CF el próximo domingo 5 de abril a las 14.00 horas.