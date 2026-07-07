Nicolas Hale-Woods, CEO del FWT: "España ha ayudado a demostrar al COI que el freeride es una disciplina internacional"

El CEO del Freeride World Tour (FWT), Nicolas Hale-Woods, durante una competición. - FWT / DDAHER

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO del Freeride World Tour (FWT), Nicolas Hale-Woods, defendió que "España tiene más opciones de conseguir una medalla en freeride que en otras muchas disciplinas" en los Juegos Olímpicos de Invierno de Los Alpes Franceses 2030, al mismo tiempo que aseguró que España "ha ayudado a demostrar al Comité Olímpico Internacional (COI) que esta es una disciplina verdaderamente internacional".

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó este martes la incorporación del esquí y el snowboard freeride al programa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Los Alpes Franceses 2030, culminando un proceso de casi tres décadas para una disciplina nacida lejos de las estructuras tradicionales del deporte.

A diferencia de otras modalidades de nieve, el freeride se disputa fuera de pista y sobre terreno natural, sin un recorrido marcado, y cada 'rider' debe elegir su propia línea y es juzgado por criterios como la dificultad, el control, la fluidez, la técnica y el estilo.

Y para Nicolas Hale-Woods, fundador y CEO del FWT, el freeride llega a los Juegos "porque el deporte ya ha alcanzado la madurez necesaria". "Hoy contamos con 318 competiciones integradas en nuestro sistema, más de 11.000 'riders' con licencia y deportistas de 73 nacionalidades compitiendo en 23 países. Además, ya hemos demostrado que somos capaces de organizar Campeonatos del Mundo, un sistema de clasificación sólido y eventos con una producción televisiva al máximo nivel", defendió en declaraciones al departamento de comunicación del FWT.

"Todo eso era imprescindible para que el COI reconociera que el freeride estaba preparado para formar parte de los Juegos. A los deportistas les cambia la carrera. Los Juegos significan reconocimiento, acceso a más financiación, entrenadores, programas de tecnificación y apoyo por parte de las federaciones nacionales. Muchos atletas pasarán a tener recursos que antes no existían y eso les permitirá desarrollar carreras mucho más largas y profesionales. Además, las nuevas generaciones crecerán sabiendo que existe un camino hasta una medalla olímpica", aplaudió.

Hale-Woods explicó que su vínculo con España comenzó con Aymar Navarro, "un esquiador excepcional" y "una persona visionaria" que le pudo "en contacto con la gente adecuada". "Después llegó la implicación de Baqueira Beret, Val d'Aran y la Federación Española de Deportes de Invierno, que junto con Nueva Zelanda ha sido una de las federaciones más activas en el desarrollo del freeride durante estos últimos años", relató.

"Muchas personas no relacionan España con los deportes de nieve, pero existe una cultura de montaña muy fuerte, un terreno extraordinario para el freeride y una comunidad muy consolidada. Todo eso ha contribuido enormemente al crecimiento internacional del deporte", añadió.

Y el CEO del FWT destacó que destinos como Baqueira Beret y Val d'Aran "entendieron muy pronto el valor de organizar una prueba del FWT, "no solo por el impacto económico del evento, sino por la proyección internacional que ofrece para el territorio". "Esa visión les ha llevado incluso a asumir una parte muy importante del presupuesto porque entienden el retorno que genera", dijo.

"Para nosotros también ha sido clave. Hoy dos de las seis pruebas del circuito se disputan en los Pirineos y eso demuestra el peso que ha adquirido esta región dentro del freeride mundial. España ha ayudado a consolidar el deporte y a demostrar ante el COI que el freeride es una disciplina verdaderamente internacional", defendió.

Por esto, confía en las opciones de España en los Juegos. "Creo que tiene más opciones de conseguir una medalla en freeride que en muchas otras disciplinas. La llegada a los Juegos permitirá que las federaciones inviertan mucho más en entrenadores, academias y programas de desarrollo para jóvenes deportistas. Eso acelerará el crecimiento del nivel competitivo español", señaló.

"Si vemos unos Juegos espectaculares, un circuito mundial todavía más fuerte y una base de practicantes mucho mayor. Nuestro objetivo es pasar de los 11.000 'riders' con licencia actuales a unos 30.000. Queremos más escuelas, más academias, más entrenadores y más jóvenes descubriendo el freeride. Si conseguimos eso, significará que los Juegos no solo habrán dado visibilidad al deporte, sino que habrán ayudado a hacerlo crecer desde la base", concluyó Hale-Woods.

En los últimos años, el freeride español también ha dado un salto de calidad. El FWT celebra dos de sus seis pruebas en los Pirineos, una de ellas en Baqueira Beret desde 2022, y España ha consolidado una generación de deportistas encabezada por el pionero Aymar Navarro, Núria Castán, medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo de 2026, y Abel Moga, asentado entre la élite internacional.