Nicole Wiggins, nueva embajadora de Iberdrola

La jugadora de balonmano Nicole Wiggins. - IBERDROLA

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora español de balonmano Nicole Wiggins se ha incorporado al programa 'Embajadoras Iberdrola', compuesto por una selección de 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo, según un comunicado de este viernes de la compañía.

"Ser embajadora de Iberdrola supone una gran motivación para seguir dando mi mejor versión y tratar de inspirar a más mujeres y jóvenes. El deporte femenino es un diamante en bruto e Iberdrola es una de las pocas empresas que se atreve a pulirlo, como demuestra el impulso que, desde hace una década, da a muchísimasdeportistas", afirmó Wiggins en declaraciones facilitadas por 'Iberdrola'.

Nicole Wiggins dio un salto importante en su carrera al incorporarse al KH-7 Granollers en 2019, donde se consolidó durante cuatro temporadas. Su excelente rendimiento la llevó a debutar en el Europeo 2022 como refuerzo de urgencia tras las lesiones de las porteras titulares Silvia Navarro y Mercedes Castellanos. En el campeonato, se convirtió en una pieza clave para las 'Guerreras', con las que también logró el oro en los Juegos Mediterráneos de Orán 2022.

Wiggins se incorpora así a la familia de 'Embajadoras Iberdrola', compuesta por lideresas deportivas como Alexia Putellas, Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón, Sofía Val o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.

"Su apuesta y el esfuerzo y dedicación de muchos profesionales del deporte están derribando muchos de los muros que nos rodean y hacen cada vez más posible que, como deportistas, solo tengamos que centrarnos en lo que pase en el terreno de juego", destacó la deportista.