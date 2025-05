Del Nido Benavente propone "un Consejo de Administración nuevo" y "de consenso" en el Sevilla

Archivo - Fallece el ex sevillista Reyes en un accidente de tráfico. El expresidente del Sevilla, José María del Nido.

El expresidente del Sevilla, José María del Nido.

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Sevilla FC José María del Nido Benavente, accionista de la entidad, tendió la mano al resto de familias "Carrión, Alés, Guijarro y Castro" para "trabajar por crear un Consejo de Administración nuevo" y "de consenso entre las partes", porque el club "no soportará una temporada más con esta guerra social, sumido en protestas masivas y en el que no hay un solo sevillista que confíe en los actuales gestores".

"A falta de jugar un intrascendente partido en Villarreal para terminar la temporada y, habiendo cumplido el nuevo objetivo de la permanencia, es el momento de que todos los accionistas del Sevilla FC tengamos altura de miras y antepongamos los intereses de la entidad a los nuestros propios", arrancó el comunicado Del Nido en sus redes sociales.

Así, el exmandatario sevillista propuso "trabajar en la elaboración de un acuerdo de todos los accionistas que se quieran adherir sin importar el número de acciones que tengan", con el objetivo de que "estén protegidos los intereses de los accionistas" y, "especialmente y de forma esencial, los del propio Sevilla FC".

"No podemos seguir así más tiempo. Nuestro Sevilla FC no soportará una temporada más con esta guerra social, sumido en protestas masivas y en el que no hay un solo sevillista que confíe en los actuales gestores", denunció un Del Nido sobre las quejas de la afición contra la actual directiva. "Hay que trabajar por crear un Consejo de Administración nuevo, de consenso entre las partes y es por eso por lo que tiendo la mano a todos los accionistas para negociarlo", defendió.

Finalmente, invitó "de nuevo a las familias Carrión, Alés, Guijarro, Castro y a cualquier accionista que quiera sumarse" a su propuesta de "iniciar un diálogo necesario para salvar al Sevilla FC".