Niko Kovac cree que el juego del Bayern lleva "la firma" de Hansi Flick

BERLÍN, 9 Sep. (dpa/EP) -

El croata Niko Kovac, actual entrenador del Monaco y extécnico del Bayern Múnich, elogió a Hansi Flick, el que fuera su relevo en el conjunto muniqués, por la consecución del triplete con un fútbol que lleva su "firma"

"El equipo no perdió un partido en la segunda vuelta, anotó 100 goles. La forma en la que este equipo juega al fútbol lleva la firma de Flick", declaró Kovac en una entrevista publicada este miércoles por la revista alemana 'Sport Bild'.

Kovac, que dirigió al Bayern hasta el pasado mes de noviembre, recordó que "no mucha gente puede ganar un triplete, tal vez en una 'Playstation'", y se refirió a la bonificación que ha recibido por el título de la Liga de Campeones porque su relación contractual no había acabado.

"No quería que el Bayern ganara solo por la bonificación, sino porque me preocupo por la gente del club. Hansi hizo un gran trabajo, los chicos jugaron muy bien y por eso estaba contento", remarcó el exdefensa croata, que tenía a Flick como uno de sus ayudantes y del que no está "celoso". "Yo el traje al Bayern, así que al final también formé parte del éxito", señaló en tono bromista.

Kovac confirmó asimismo su positivo por coronavirus, detectado la semana pasada en unas pruebas realizadas a toda la plantilla monegasca y del que no tiene "ningún síntoma", y descartó cualquier interés del Monaco en el mediapunta alemán Mario Götze, actualmente sin equipo.