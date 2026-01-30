Nikola Maras jugará lo que resta de temporada cedido en el CD Mirandés

El defensa serbio del Deportivo Alavés Nikola Maras, en un partido con el equipo de Vitoria. - DEPORTIVO ALAVÉS

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa serbio del Deportivo Alavés Nikola Maras disputará lo que resta de temporada cedido en el CD Mirandés de LaLiga Hypermotion, y ya estará disponible para el club jabato en el encuentro de este lunes ante el Málaga CF.

"El Deportivo Alavés y el CD Mirandés han alcanzado un acuerdo para la cesión del jugador 'albiazul' Nikola Maras al equipo 'rojillo' hasta el final de la temporada", informó la entidad de Vitoria en un comunicado.

El Mirandés incorpora a un defensa de gran envergadura con su casi 1,90 de estatura, con "gran experiencia en la categoría de plata del fútbol español" tras su paso por Almería, Levante, Sporting de Gijón y el propio Alavés. "El nuevo futbolista jabato llega al Club con la intención de volver a sumar minutos y aportar esa experiencia y fiabilidad a la parcela defensiva del CD Mirandés", destacó un comunicado de la entidad de Miranda de Ebro.

El defensa, que disputó dos encuentros con la selección absoluta de Serbia en ya entrena este viernes a las órdenes de Antxon Muneta y estará disponible para el partido del lunes frente al Málaga CF. "El Deportivo Alavés desea a Nikola Maras una óptima etapa profesional y una exitosa cesión en el conjunto jabato", concluyó el comunicado del conjunto vitoriano.